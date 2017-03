Germania vrea sa amendeze retelele de social media pentru discursurile care incita la ura

Acest proiect de lege "stabileste standarde obligatorii pentru felul in care operatorii retelelor de socializare raspund plangerilor si le obliga sa stearga continutul ilegal", a afirmat ministrul Justitiei Heiko Maas intr-o declaratie de presa care anunta planurile autoritatilor in acest domeniu.Esecul de a raspunde plangerilor prin indepartarea postarilor care intrain aceeste categorii ar putea aduce amenzi de pana la 50 de milioane de euro pentru companiile respective, iar principalul reprezentant al companiei in Germania ar putea orimi si el o amenda de pana la 5 milioane de euro.Germania are deja unele dintre cele mai dure legislatii impotriva discursului instigator la ura, acoperind defaimarea, calomnia, instigarea publica la comiterea de infractiuni si amenintari cu violenta, sustinute cu sentinte cu inchisoarea pentru negarea Holocaustului sau incitarea la ura fata de minoritati. Autoritatile vor sa actualizeze aceste reguli pentru epoca retelelor de socializare.Problema a devenit urgenta in contextul ingrijorarilor provocate de raspandirea prin intermediul platformelor de socializare a stirilor false si a continutului rasist, care vizeaza adesea cei peste 1 milion de imigranti care au sosit in Germania in ultimii 2 ani, dar si membri ai comunitatii evreiesti.La finalul lui 2015, Germania a pus presiune asupra Facebook, Twitter si YouTube pentru a semna un cod de conduita care include un angajament de a sterge de pe site-urile lor, in cel mult 24 de ore, discursurile instigatoare la ura.Proiectul de lege ar transforma prevederile codului de conduita in obligatii legale de a sterge sau a indeparta continutul ilegal si de a raporta regulat volumul plangerilor primite. Autoritatile mai cer site-urile sa simplifice modul in care utilizatorii pot depune plangeri care vizeaza continut ofensator.Un studiu realizat de agentia de protectie a tinerilor, din cadrul Ministerului de Justitie, si publicat marti, a constatat ca YouTube a reusit sa indeparteze circa 90% din postarile ilegale in decurs de o saptamana, in timp ce Facebook a sters sau a blocat doar 39% din continutul considerat ilegal, iar Twitter doar 1%.