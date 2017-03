Televiziunea de propaganda a Kremlinului, RT, lanseaza o platforma pentru detectarea stirilor false:)

Initiativa intervine in momentul in care mai multe mass-media occidentale au lansat instrumente care permit verificarea continutului online pentru a identifica sau denunta deja celebrele "fake news".Platforma RT, denumita "FakeCheck", are ca obiectiv "stoparea partis pris-urilor, erorilor, dezinformarii si minciunilor legate de marile subiecte de actualitate".Lansata in 2005, RT este finantata de statul rus pentru a prezenta punctul de vedere rusesc asupra actualitatii, ceea ce a condus la acuzatii frecvente de propaganda la vedere.Ministerul rus al Afacerilor externe a deschis si el o pagina internet care recenzeaza informatiile punlicate despre Rusia si considerate false, si care provin pana in prezent exclusiv din presa occidentala.RT are birouri, printre altele, in Paris, Londra, Washington, Tel Aviv si Moscova.Emite in engleza, spaniola, araba si urmeaza sa lanseze in curand o versiune in limba franceza.