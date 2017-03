Scadere dramatica a publicitatii la Antena 3 si Romania TV, dupa exodul clientilor alungati de derapajele comise in timpul protestelor

Potrivit datelor consultate de HotNews.ro, in prima saptamana din ianuarie, cand consumul de publicitate TV este cel mai mic, toate televiziunile din Romania au livrat aproximativ 43.000 de puncte de audienta pe targetul 18-49 urban+guests (target comercial). Numarul a crescut pana la circa 65.000 la finele lui ianuarie, la aproape 72.000 in ultima saptamana din februarie, apropiindu-se de acelasi nivel saptamana trecuta, dupa o usoare scadere in prima saptamana a lunii.

Potrivit datelor consultate de HotNews.ro, saptamana trecuta Antena 3 a livrat 771 de puncte de audienta pe acelasi target comercial. Numarul este mai mare decat in prima saptamana din martie (715), dar reprezinta o scadere masiva fata de prima saptamana din februarie, cand publicitarii au inceput sa-si retraga masiv reclamele de la acest post.

Atunci, Antena 3 livra putin peste 1.400 de puncte de audienta pe target comercial, fata de 2.340 in ultima saptamana din ianuarie si circa 2.000 de puncte de audienta in prima saptamana din an.

Scaderea la Romania TV este pronuntata, dar mai mica decat la Antena 3, potrivit datelor consultate de HotNews.ro.

Astfel, pe targetul mentionat, in a doua saptamana din martie postul a livrat 1.482 de puncte de audienta, aproape de doua ori mai mult comparativ cu Antena 3. Se face simtita o crestere fata de prima saptamana din martie (1.100) si chiar fata de ultima saptamana din februarie (1.360).

Dar cifrele sunt mult mai mici comparativ cu prima saptamana din ianuarie (circa 3.500 puncte de audienta), ultima saptamana din ianuarie (putin peste 3.000) si fata de prima saptamana din februarie, cand au inceput sa se retraga marii publicitari (putin peste 2.100 puncte de audienta).

Potrivit unor calcule de specialitate consultate de HotNews.ro, numarul punctelor de audienta* pe target comercial (urban, varste 18-49) livrate in total de posturile de televiziune din Romania a crescut relativ constant de la inceputul anului pana acum. In acelasi timp, punctele de audienta livrate de Romania TV au scazut constant in februarie, iar cresterea ce se face simtita in martie este minora si departe de a recupera pierderile lunii trecute. Scaderea, in acelasi interval de timp, este mult mai pronuntata la Antena 3.(*Punctul de audienta este moneda unica folosita in tranzactiile de publicitate TV. In termeni simplificati, el este un procent ce reprezinta numarul telespectatorii care urmaresc la un moment dat un program de televiziune - in cazul de fata, o reclama TV- din totalul telespectatorilor sau din totalul telespectatorilor dintr-un anume grup tinta.).Citeste si: