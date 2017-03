Presiune tot mai mare pe gigantul internetului: Havas UK retrage reclamele de pe Google si Youtube

"Havas Group U.K. a luat aceasta decizie in numele clientilor sai din Regatul Unit, printre care se afla O2, Royal Mail, BBC, Dominos si Hyundai Kia, de a intrerupe orice investitie in Youtube si Google Display Network (GDN)” potrivit unui comunicat de presa.Acest anunt important vine in contextul unei dezbateri tot mai aprinse privind industria reclamelor digitale, comerciantii solicitand progrese in privinta unor provocari precum masurarea vizionarilor de reclame sau garantarea sigurantei brandului in online.Procter &Gamble, cel mai mare cumparator de reclama din lume, a marit anul acesta presiunea din industrie, anuntand ca nu va plati pentru servicii care nu indeplinesc conditiile sale. Hyundai si alte mari companii au descoperit ca reclamele lor au aparut luna trecuta alaturi de clipuri ce sprijina terorismul, ceea ce a facut ca Federatia Mondiala a Publicitarilor sa ceara Google si altora sa fie mai vigilenti.Greg Paull, director la firma de consultanta de marketing R3 califica decizia Havas “drept o mutare indrazneata, menita cu siguranta sa fie atat un soc cat si o salva de avertizare”. The Guardian a retras reclamele distribuite prin intermediul Google si YouTube, ce prezentau oferta pentru membrii comunitatii sale online, deoarece acestea au fost plasate automat alaturi de material extremist. Reclamele erau livrate prin platforma de programmatic advertising AdX, apartinand Google.Publicatia il citeaza pe David Pemsel, CEO al The Guardian, care a avertizat in scris Google ca este "total inacceptabil" ca reclamele respective sa fie administrate gresit in acest fel. El a aratat ca The Guardian isi retrage publicitatea prin Google pana in momentul in care gigantul american ofera garantii ca aceste distribuiri gresite prin Google si YouTube nu se vor mai intampla pe viitor.