Lista companiilor britanice care isi retrag reclamele de pe Google si Youtube creste accelerat

In conditiile in care YouTube plateste autorilor clipurilor o parte din banii din publicitate, clientii se plang ca, astfel, bugetele lor ajunga sa finanteze inclusiv autorii continutului extremist. The Guardian citeaza experti care estimeaza ca acestia ar fi putut incasa, astfel, 250.000 de lire sterline de la YouTube.

Guvernul si parlamentari britanici s-au alaturat si ei criticilor la adresa Google. Yvette Cooper, parlamentar, a acuzat compania ca "profita de pe urma urii".

Miscarea fara precedent vine in contextul in care Google, conglomerat care atrage majoritatea covarsitoare a bugetelor de publicitate online, a atras critici dure pentru faptul ca face prea putin impotriva continutului extremist. Dupa cum noteaza Daily Mail, reclamele multor clienti pot fi vazute in continuare alaturi de clipuri cu continut neonazist, homofob sau de incurajare a urii si terorii.Printre cei care si-au retras, pana acum, reclamele de pe Facebook sau au anuntat ca iau in considerare o astfel de masura se numara The Guardian agentia Havas (ce numara printre clienti compania O2, dar si Royal Mail), Vodafone, Sky, mai multe mari banci, McDonald's, L'Oreal, Audi, Sainsbury's, Argos, guvernul britanic, Tesco.Potrivit The Guardian, conglomeratul media Publicis a declarat ca isi revizuie relatiile cu Google si YouTube, in timp ce WPP, cel mai mare conglomerat de comunicare din lume, nu a ajuns pana acolo incat sa retraga reclamele clientilor de pe platformele Google, dar le-a cerut acestor clienti sa decida cum vor sa actioneze. Iar seful diviziei media a WPP, GroupM, a declarat ca Google ar trebui sa ceara scuze public companiilor a caror reputatie a fost "compromisa" prin continutul extremist.Potrivit The Guardian, seful operatiunilor europene ale Google, Matt Brittin, este asteptat sa vorbeasca in cadrul unei conferinte anuale Advertising Week Europe. Duminica seara, nu era clar ce urma sa zica acesta, dar sursa citata arata ca Google, care a promis ca a priceput mesajul si va lua masuri, fara sa specifice in ce constau acestea, ii va indemna pe clientii de publicitate ca, poate, nu folosesc toate instrumentele pe care le au la indemnana pentru a administra mai bine publicitatea pe platformele sale si ca se va oferi sa le explice cum sa faca acest lucru.