Studiu: Cheltuieli raportate de 17,9 milioane de euro in publicitatea online din Romania, in primul semestru din 2016. Cati din acesti bani s-au dus la Google, Facebook & Co

Si in editiile anterioare au fost luate in considerare cheltuieli catre Google si Facebook, dar intr-o mai mica masura decat acum, cand in studiu au intrat agentii precum Zenith sau cele din reteaua GroupM (Mindshare, Mediacom, MEC).

Embedded formats - 21,58 milioane lei

Interuptive Formats - 7,67 milioane lei

Content Sponsorships - 5,99 milioane lei

Mobile Ads (display, search, app) - 5,59 milioane lei

Social Media Ads (Fb, LinkedIn etc, exluzand formate premium si administrarea de continut) - 12,67 milioane lei

Search Engine Ads (Google, Bing etc - search, display, video) - 9,4 milioane lei

Display Advertising - foreign publishers/networks (Yahoo, MSN, real time bidding etc) - 6,39 milioane lei

Telecom - lider detasat

Cosmetics&toiletries

Finance

Retail Online

Auto

Potrivit studiului,, iar fata ce cea din ianuarie-iunie 2015 - de 76%. Pe de alta parte,si de 33% fata de S1 2015.Studiul ROADS, elaborat de PwC Romania pentru IAB Romania, organizatia industriei locale de publicitate online, raporteaza majoritatea covarsitoare a cheltuielilor de publicitate prin site-urile romanesti (circa 400, inclusiv cele mai importante site-uri locale), dar numai o parte din cheltuielile prin motoare de cautare precum Google sau prin retele sociale (Facebook, YouTube etc.) sau prin alte platforme internationale.Din totalul de 80,7 milioane de lei raportat de studiu, 21,5 milioane reprezinta formatele de tip embedded pe site-uri romanesti, ce reprezinta tipul de publicitate ce conduce detasat in cazul publisherilor online locali. In acelasi timp, 22 de milioane sunt raportate ca fiind cheltuie prin motoare de cautare (Google, Bing etc. - search, display + video) si prin social media (Facebook, LinkedIn etc., fara formate premium si fara administrarea de continut/pagini). In plus, reclamele de tip display prin site-urile/retelele publisherilor internationali, dar si cele pe mobil sunt raportate separat.Aceasta editie a ROADS include si o evaluare a, acestea reprezentand 21% din totalul cheltuielilor raportate (19% - programmatic display, 2% - programmatic video).