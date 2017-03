Seful operatiunilor Google pentru Europa cere scuze pentru ca reclamele multor companii britanice au aparut alaturi de continut extremist

Brittin a declarat luni, la Londra, in cadrul unei conferinte pe teme media, ca "doresc sa profit de ocazie pentru a cere scuze tuturor celor afectati". El a spus, potrivit sursei citate, ca Google lucreaza in prezent la mai multe modalitati de a-si imbunatati sistemul de livrare de publicitate.El a refuzat, insa, de trei ori sa spuna daca Google va face mai mult decat sa se limiteze la simple investigatii in momentul in care utilizatorii semnaleaza materiale inadecvate, cum ar fi clipuri video YouTube ce promoveaza materiale extremiste.Mai multi mari clienti de publicitate - banci, guvernul britanic, mari retaileri, operatori telecom, mari grupuri media etc. - au anuntat ca-si retrag reclamele de pe platformele Google sau iau in considerare sa faca acest lucru, dupa ce acestea au aparut alaturi de continut extremist, precum clipuri ale fostului lider Ku Klux Klan, David Duke, ale unor neonazisti sau radicali islamisti.Reprezentantii Google sunt chemati, tot saptamana aceasta, pentru discutii cu guvernul britanic despre planurile sale pentru a preveni atasarea mesajelor publicitare la continut extremist.