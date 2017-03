Senatul a votat abrogarea unui articol din Legea audiovizualului ce impunea o serie de conditii pentru modul cum poate fi achizitionat spatiul publicitar televizat

Au fost 108 voturi "pentru" si un vot impotriva. Senatul este camera decizionala, astfel ca legea merge la promulgare.Senatul a adoptat o propunere legislativa initiata in urma cu un an de deputatul PSD Florin Paslaru si de deputatul PNL Razvan Mironescu, ce prevede abrogarea articolului unui articol din Legea audiovizualului. Articolul respectiv prevedea ca un client de publicitate poate achizitiona spatiu de reclama TV fie direct de la radiodifuzor, fie prin intermediar, in acest din urma caz el trebuind sa faca achizitia pe baza unor "contracte tripartite" (post-agentie-client), daca vreuna din parti cerea acest lucru. In plus, radiodifuzorul emitea facturi direct catre beneficiar, iar facturile includeau "orice rabat sau avantaj tarifar", iar intermediarii (agentiile), nu puteau primi alta plata sau contraprestatie.Articolul era, practic, ceea ce mai ramasese din Ordonanta 25/2013, cunoscuta ca "ordonanta antirebate", care in formula initiala elimina complet agentiile de media din traseul de publicitate TV. Dupa protestele agentiilor si ale forurilor ce reprezinta industria de comunicare, parlamentarii au adus mai multe modificari textului ordonantei, limitandu-l, in ultima instanta, la articolul mentionat, eliminat acum prin votul Senatului.In argumentatia lor, initiatorii au aratat ca ordonanta nu a avut efectul "scontat" si a produs o "contractie" asupra profiturilor agentiilor, cu efect asupra incasarilor la buget, fara sa genereze profit radiodifuzorilor.