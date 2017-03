Jurnalista Simona Catrina a murit la varsta de 49 de ani

"Nu stiu cum sa va spun asta. Nici nu v-as fi spus daca ingerul pe care l-am avut langa mine nu ar fi fost Simona cea atat de iubita de toata lumea care a zambit macar o data la articolele ei poznase. Daca ar fi putut sa anunte chiar ea, ar fi facut-o, cu siguranta, in stilu-i propriu, prin care sa ne smulga un ultim zambet in loc sa o plangem", a scris Doru Roman pe Facebook, potrivit News.ro.El a precizat ca jurnalista a decedat joi, la ora 00.50, si ca urmeaza sa anunte data inmormantarii.Simona Catrina a fost editorialist la Libertatea si Adevarul si a scris si pentru revista Tango.Potrivit Agerpres, ea a fost diagnosticata in mai 2016 cu cancer mamar in stadiu avansat.