Jurnalista Adriana Stoian anunta ca a fost concediata de la Adevarul: Motivul de pe hartie, fireste, este ca se fac restructurari

"Conducerea Adevarul Holding, care detine ziarul "Adevarul" a decis sa ma concedieze. Asa ca azi a fost prima mea zi de preaviz, o situatie noua pentru mine, nu mi s-a mai intamplat in 19 ani de cariera. Motivul de pe hartie, fireste, este ca se fac restructurari. Sigur, un cuvant la moda zilele astea, mai ales cand la mijloc sunt vocile care se iau la tranta cu puterea politica :) Ceea ce o sa fac intotdeauna, indiferent de cost, pentru ca eu cred ca asta e menirea unui jurnalist, dar si a oricarui cetatean, atunci cand politicienii derapeaza.Altfel, uitandu-ma in urma la acesti 4 ani, ma bucur ca am facut parte din aceasta echipa si ca am pus la punct un program de live streaming unic in peisajul nostru media.Le doresc succes in continuare tuturor! #rezistPS: hashtag-ul asta nu cred ca m-a ajutat ?\uD83D\uDE04"Potrivit Pagina de media , jurnalista s-a alaturat proiectului video de la Adevarul in iunie 2013, unde era responsabil pe zona de web TV. Adriana Stoian (fosta Maris) a mai fost la Realitatea TV, unde a prezentat stiri timp de doi ani si jumatate, in perioada 2010 - 2013. Pana atunci, a mai fost la The Money Channel (unde a lucrat aproximativ un an si jumatate) si la Prima TV (unde a lucrat opt ani, ca prezentatoare a stirilor, dar si a altor programe).