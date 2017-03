Jurnalistii agentiilor de presa italiene sunt in greva pana duminica

"Cdr al ANSA declara greva de 24 de ore a jurnalistilor Agentiei de la ora 6.00, sambata, 25 martie. Greva a fost decisa de conducerea Comitetului agentiei de presa nationala din care fac parte ANSA, Agi, Adnkronos, Il Sole 24Ore Radiocor Plus, Askanews, Dire, Il Velino, LaPresse, 9Colonne'', potrivit unui comunicat."Comitetul de Coordonare al Redactiilor Agentiilor nationale de presa, in lipsa unui raspuns din partea ministrului Luca Lotti, a decis sa proclame o zi de greva, sambata, de la ora 6 dimineata pana la ora 18.00, a doua zi. Duminica este o zi importanta pentru Europa (60 de ani de la semnarea Tratatului UE) si Italia (vizita Papei Franciscla Milano), motiv pentru care 800 de jurnalisti din agentiile de presa isi exprima regretul, in primul rand sefului statului Sergio Mattarella, institutiilor nationale si UE, opiniei publice, pentru "tacerea" lor", se arata in comunicatul de presa.Jurnalistii protesteaza fata de un plan al guvernului de a lansa o selectie de oferte pentru furnizarea de informatii fara abonament tuturor agentiilor europene. Decizia ar duce la anularea abonamentelor publice la agentiile nationale, importanta sursa de venit.Potrivit comunicatului, Cdr cerea ministrului Lotti o intalnire cu conducerea Comitetului si o mai clara disponibilitate pentru a gasi solutii alternative la acest plan.Planul "ameninta soliditatea si, in anumite cazuri, supravietuirea redactiilor, si risca sa compromita pluralismul de informatie si protejarea intereselor informarii primare italiene in fata marilor grupuri editoriale straine", transmite Comitetul de Coordonare al Redactiilor Agentiilor nationale de presa.