Membrii echipei Radio Guerrilla - declaratii la notar ca nu fac parte din serviciile secrete

Demers al Radio Guerrilla "pentru o presa libera de acoperiti": membrii echipei acestui post au semnat la notar o declaratie ca nu au avut si nu intentioneaza sa aiba colaborari secrete cu "o institutie, o autoritate sau un serviciu de informatii sau alte organizatii si societati afiliate". Daca sunt prinsi, ei se angajeaza, prin declaratie, sa plateasca daune de 100.000 de euro si sa i se desfaca contractul de munca.Postul a prezentat demersul sau in programul de marti dimineata si a publicat pe pagina sa de Facebook o astfel de declaratie, apartinandu-i lui Mihai Dobrovolschi (vezi imaginea atasata), precum si un manifest prin care indeamna "presa romana" sa i se alature la demersul sau "pentru o presa libera de acoperiti".Bucuresti, 28 martie 2017Presa romana, ai legatura!Un demers Radio Guerrilla pentru o presa libera de acoperiti.1.Noi, Radio Guerrilla, am hotarat ca nimeni nu poate face parte din echipa noastra daca are, daca a avut sau daca intentioneaza sa aiba, pe durata colaborarii cu postul nostru de radio, orice fel de relatie sau colaborare secreta cu o institutie, o autoritate sau un serviciu de informatii sau alte organizatii si societati afiliate, din Romania sau din strainatate, in caz contrar urmand sa plateasca daune de 100.000 (unasutamii) EURO, sa-si piarda calitatea de asociat si sa i se desfaca contractul de munca.2.Noi, Radio Guerrilla, am crezut si credem cu tarie ca unica ratiune profesionala de a fi a Jurnalistului este aflarea adevarului si punerea lui in slujba cetateanului, prin filtrul propriei constiinte.3.Noi, Radio Guerrilla, facem primul pas intr-un demers care sa conduca la recuperarea autoritatii morale a celei de-a patra puteri in stat, Presa, aflata intr-o profunda criza de credibilitate.4.Noi, Radio Guerrilla, credem ca jurnalistul trebuie sa-si recapete demnitatea si curajul de a se afla numai in slujba opiniei publice.5.Noi, Radio Guerrilla, intelegem menirea importanta a serviciilor secrete in apararea securitatii nationale, iar initiativa noastra urmareste doar o clarificare, cu titlu de exemplu, a rolurilor specifice, diferite, ale presei si institutiilor de intelligence.6.Noi, Radio Guerrilla, credem cu tarie ca fara o presa independenta de orice influenta externa constiintei profesionale a jurnalistului, nu sintem cu adevarat liberi, iar Romania nu este o democratie puternica.7.Noi, cei 29 de membri ai echipei Radio Guerrilla, am semnat fiecare cate o astfel de declaratie, cu incheiere notariala.Cine urmeaza? Presa romana, ai legatura!Un demers Radio Guerrilla pentru o presa libera de acoperiti.