Daily Mail, despre vizita mostenitorului tronului britanic in Romania:Printul Charles a imbratisat un baiat in Budapesta

Eroarea a fost corectata pe site-ul tabloidului Daily Mail, care a publicat o stire cu titlul urmator: "Printul Charles a incalcat protocolul regal atunci cand a imbratisat un tanar care venise sa il salute, in timpul unei vizite in Centrul Vechi din Bucuresti, in a treia zi din turneul sau european".Protocolul de stat prevede ca membrii de sex masculin ai familiei regale britanice trebuie sa fie salutati printr-o scurta inclinare a capului - insa aceasta regula pare sa fi fost complet ignorata in timpul vizitei intreprinse de printul Charles in Romania.Joi, printul de Wales a fost vazut in timp ce o saluta pe principesa mostenitoare Margareta a Romaniei cu un sarut tandru pe mana.Vineri dimineata, printul Charles, in varsta de 68 de ani, a fost fotografiat in timp ce l-a imbratisat cu afectiune pe un elev in timpul unei vizite in Centrul Vechi din Bucuresti."Se pare ca nu exista limite pentru exprimarea afectiunii fata de Charles", a scris Daily Mail, comentand o noua incalcare a protocolului regal, care s-a produs vineri.Valentin Blacker, in varsta de 11 ani, este fiul unui bun prieten al printului Charles, William Blacker, un fost scriitor britanic devenit ecologist care s-a mutat de cativa ani la Bucuresti. Tanarul elev de origine britanica nu era familiarizat cu protocolul casei regale si a fost vazut in timp ce l-a imbratisat calduros pe printul Charles.Printul Charles nu a parut deloc deranjat de acel gest si l-a imbratisat la randul sau pe tanarul Valentin.William Blacker, care l-a insotit pe printul britanic in ultima parte a vizitei sale in Bucuresti, a declarat: "El il iubeste pe fiul meu". La randul lui, tanarul Valentin a spus: "Nu e pentru prima data cand m-a imbratisat".Vineri dimineata, Printul de Wales a mers intr-o plimbare prin centrul vechi al Capitalei, s-a oprit la Hanul lui Manuc si la Palatul Voievodal Curtea Veche - unde se afla un bust al domnitorului roman Vlad Tepes, cu care printul Charles a spus ca se inrudeste -, Biserica Sfantul Anton si a fost impresionat de Biserica Stavropoleos, unde a semnat si in cartea de onoare a Bisericii.Tot vineri, primit de Ion Caramitru si de directorul British Council, Nigel Bellingham, la Teatrul National Bucuresti, mostenitorul coroanei britanice a urmarit un scurt spectacol alcatuit din fragmente ale unor piese din repertoriul TNB precum "Angajare de clovn" si "Magic National". Ion Caramitru i-a oferit printului Charles, la finalul vizitei de o ora la Teatrul National, o reprezentare a unei orchestre populare din papier-macher, materialul de baza care este folosit la butaforie. Printul de Wales a vizitat foaierele teatrului transformate in galerii de arta, Sala Mare, atelierul de tamplarie.Printul de Wales al Marii Britanii si-a incheiat, vineri, vizita oficiala in Romania, care a cuprins intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Sorin Grindeanu, dar si cu Patriarhul Daniel si cu Principesa Margareta si Principele Radu. Mostenitorul Coroanei britanice a mers si la Muzeul Satului din Bucuresti si in Parcul Natural Vacaresti.Aceasta a fost cea de-a doua vizita oficiala in Romania a Printului Charles, din 1998 si pana in prezent.