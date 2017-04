Germania este tot mai aproape de a aproba legea care prevede amenzi de pana la 50 milioane euro pentru retelele sociale care nu inlatura stirile false sau continutul xenofob

Proiectul de lege a primit unda verde din partea cabinetului cancelarului Merkel si va trebui adoptat si de parlament pentru a deveni lege. In functie de gravitatea continutului semnalat, retele sociale trebuie sa il retraga in 24 de ore sau intr-o saptamana de la prima semnalare. Pentru companii amenzile pot sa ajunga la 50 milioane euro, iar pentru persoane fizice, la 5 miliarde euro. Daca vor deveni lege, aceste reguli vor fi cele mai dure pentru Facebook dintre toate tarile UE.Autoritatile germane au decis sa mearga mai departe cu proiectul fiindca sunt de parere ca retele precum Facebook si Twitter nu fac destul pentru a combate stirile false, incitarea la ura, pornografia infantila si xenofobia. Se spera ca legea va obliga aceste retele sa actioneze mult mai prompt dupa ce utilizatorii semnaleaza "derapaje".Cancelarul Merkel si coalitia de la guvernare spera ca proiectul va deveni lege pana la alegerile din 24 septembrie.Comentariile xenofobe au crescut in mod exploziv in Germania ultimilor doi ani, pe fondul intrarii in tara a peste un milion de refugiati. Publicatii precum Der Spiegel au decis sa inchida comentariile la articole despre refugiati, dupa ce a crescut enorm numarul comentariilor rasiste.Facebook, principala companie care risca amenzi, spune ca va analiza proiectul de lege si isi va multiplica echipele care analizeaza continutul.Surse: Bloomberg, AFP