Google introduce la rezultatele cautarilor unelte de verificare a informatiilor si faptelor

Google a demarat un program pilot acum cateva luni si, in parteneriat cu site-urile specializate de fact-checking, a afisat etichete de validare in dreptul unor articole de pe Google News in SUA si Marea Britanie. Acum, Google extinde serviciul la nivel global si aceste mentiuni vor aparea uneori si pe Search mai ales la cautarile controversate.De exemplu daca pui pe Seach o intrebare de genul: did blue whale game caused suicides? (a dus la sincideri jocul Balena Albastra?" al doilea link este de pe site-ul Snopes.com cu mentiunea:La intrebarea: L-a sustinut Papa pe Trump sub un link apare o mentiune de pe Snopes.com:Sunt cazuri in care site-urile de fact checking ajung la concluzii diferite privind veridicitatea unei informatii, iar atunci sunt afisate mesaje precum "Mixed", fiind un semn ca informatia trebuie luata cu prudenta.Deocamdata etichetele de fact checking sunt afisate la continutul in engleza si la foarte putine cautari, insa cu timpul, ca si in cazul altor servicii Google, vor fi disponibile in mai multe limbi.Google a dat ca exemplu Snopes.com si PolitiFact ca surse de fact check, insa diverse publicatii se pot inscrie pentru a face verificarea faptelor si informatiilor, compania publicand si documentatia neceara inscrierii.