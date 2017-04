Cum functioneaza propaganda rusa: site-urile pro-Kremlin din tarile baltice au acelasi actionar ascuns printr-o suveica de firme

Adresele celor trei site-uri de propaganda sunt inregistrate de compania Media Capital Holding B.V., cu sediul in orasul olandez Hilversum. Singurul actionar al companiei inregistrate in Olanda este Media-Kapital, o firma ruseasca detinuta la randul sau de ziarul rus Moskovskiye Novosti. Ziarul, la randul sau, e detinut de agentia de presa RIA Novosti. RIA Novosti apartine guvernului rus si e parte din holdingul media de stat Rossiya Segodnya, care mai detine si Sputnik News.Cele trei site-uri ale propagandei ruse au numele Baltnews in fiecare din cele trei tari baltice - Letonia, Estonia si Lituania, si, spre deosebire de Sputnik, au incercat pana acum sa-si tina secreta finantarea directa de la Kremlin. Baltnews se adreseaza comunitatilor consistente de rusi din cele trei tari baltice.