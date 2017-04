Saga problemelor bingo TV - episodul Uniplay. Mai multi castigatori ai jocului difuzat de Antena 1 se declara "tepuiti". Ce spun organizatorii si televiziunea

Uniplay Show este o emisiune difuzata de Antena 1 duminica dupa-amiaza, axata in jurul jocului de tip bingo Uniplay, organizat de compania Monte Calm Play SRL din Bistrita. Emisiunea a inceput de Craciun si a avut deja un istoric zbuciumat: pe fondul audientelor mici, prezentatorul Horia Brenciu a fost schimbat in februarie de Tociu si Palade, iar apoi CNA a blocat spoturile de promovare a emisiunii. Detalii mai jos

Monte Calm Play SRL este o companie din Bistrita unde asociat cu o cota de 94,93% este Radu Chifa, potrivit datelor de la Registrul Comertului. Dupa cum a scris Paginademedia.ro, Radu Chifa a fost actionar si in Metropolis Bets, care a organizat emisiunea Superbingo Metropolis, scoasa din grila Antena 1 chiar in urma cu un an. Potrivit sursei citate, Chifa a controlat si firma bistrineana Phoenix Games, care a adus initial, in 2009, emisiunea de bingo la Antena 1. In 2012, postul de televiziune a suspendat emisiunea dupa ce a avut probleme cu ANAF din cauza datoriilor substantiale acumulate. In 2014, problemele cu Fiscul au reaparut.

Compania sustine, insa, ca in cele mai multe cazuri premiile au fost onorate. Pozitia Monte Calm, mai jos.

Alexandru Pop din Prahova, castigator in cea de-a patra editie a jocului (ianuarie), a prezentat HotNews.ro un bilet la ordin eliberat in februarie pentru a-si ridica premiul, dar care i-a fost refuzat la banca "din lipsa totala de bani". Ulterior, organizatorii concursului s-au angajat sa ii plateasca suma castigata (aproape 100.000 de lei), in patru rate, dar a primit la timp doar prima rata, cu intarziere pe a doua. Apoi, nu a mai primit niciun ban pana in momentul ultimei convorbiri cu HotNews.ro, desi in ultimele zile fusese contactat de organizatori intr-o noua incercare de esalonare, cu rate mici, de 10-15.000 de lei.

Florin Bohorodita din Timis, castigator la ultima editie din ianuarie, a povestit ca, in februarie, i-au spus in mod repetat ca va primi banii, lucru care nu s-a intamplat pana in momentul ultimei convorbiri cu HotNews.ro, la inceputul acestei saptamani. El a spus ca a fost plimbat in van de la un om la altul, ca a mers, chiar, la Bucuresti pentru a ridica banii, dar s-a deplasat degeaba, spunandu-i-se dupa mai multe ore de asteptare ca plata nu poate fi facuta. "Mi-au dat o foaie ca vor plati, dar de fapt foaia nu e la mine, este intr-un singur exemplar, eu am semnat, dar am doar poza dupa document", spune el.

O alta castigatoare a unei editii din ianuarie, care prefera sa nu ii fie publicat numele, a povestit ca pana in momentul discutiei cu HotNews.ro nu primise niciun ban din suma mare castigata si incerca degeaba sa intre in contact cu Monte Calm, pentru un angajament ferm. Ea a afirmat ca i s-ar fi spus ca intarzierile ar avea drept cauza faptul ca organizatorii "au supraevaluat, au dat prea multi bani de la inceput". Ea spune ca a fost prima data cand a castigat o suma asa mare si, bazandu-se pe banii din premiu, a facut un imprumut pe care, in situatia de fata, nu-l putea onora.

"Numarul total de castigatori de pana acum este de 9.380. Dintre care, vorbim de 8.100 castigatori de premii obisnuite care au fost integral decontate si 1280 de premii speciale care au fost deja decontate pentru cel putin 75% din castigatori. Ceilalti castigatori urmand sa isi incaseze premiile conform planului de esalonare agreat, fiind deja programati pentru decontare."

"Exista un sistem de esalonare pentru decontarea premiului fiecarui castigator. In orice sistem de premiere exista o perioada de timp in care se deconteaza castigurile."

"Dat fiind faptul ca vorbim de un proiect nou, echipa este in curs de consolidare. Nu negam faptul ca este posibil ca unii dintre angajatii nostri sa fi transmis mesajele despre care vorbiti dumneavoastra. Avem un sistem de esalonare al castigurilor astfel incat sa putem creste premiile si sa oferim in fiecare saptamana mai multe sanse. Va putem spune ca prioritatea noastra este intotdeauna castigatorul, cel care ne-a raspuns mereu cu fidelitate."

"Organizatorul jocului de noroc este Monte Calm Play SRL, care detine licenta de organizare a jocului de noroc bingo organizat prin intermediul retelelor de televiziune si autorizatie de exploatare a aceluiasi joc, emise de catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Conform legii, cat si conform prevederilor contractuale, intreaga raspundere cu privire la acordarea si plata premiilor, revine exclusiv organizatorului autorizat al jocului de noroc, respectiv Monte Calm Play SRL. Monte Calm Play SRL poarta intreaga rapsundere pentru organizarea si desfasurarea jocului de noroc de tip bingo televizat. Monte Calm Play SRL se obliga sa asigure si sa garanteze plata/acordarea premiilor, Antena Tv Group SA neavand nicio obligatie si nicio responsabilitate."

"Conform contractului, Antena Tv Group produce un program de televiziune (emisiune de divertisment) cu denumirea Uniplay Show in cadrul caruia este difuzat jocul de noroc de tip bingo organziat prin intermediul retelelor de televiziune, organizatorul acestui joc de noroc fiind Monte Calm Play SRL. Antena 1 nu este implicata in organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in acordarea premiilor ori in garantarea acordarii acestora, astfel incat Antena Tv Group nu are nicio raspundere fata de participantii la jocul de noroc ori fata de autoritatile cu atributii de reglementare si control din domeniul jocurilor de noroc."

"Antena Tv Group nu are atributii de monitorizare, reglementare sau control in domeniul jocurilor de noroc, atributii ce revin conform legii ONJN. Monte Calm Play SRL detine licenta de organizare si autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, valabile, emise de catre autoritatile abilitate. Desigur ca, in masura in care se va dovedi ca organizatorul jocului de noroc nu isi respecta obligatiile legale fata de castigatori si/sau fata de autoritatile statului, Antena Group va lua masurile contractuale de care dispune."

"Uniplay Show este o emisiune tv de divertisment in cadrul careia, intre alte momente, este difuzat jocul de noroc bingo organizat prin intermediul retelelor de televiziune. A nu se face confuzie intre emisiunea tv Uniplay Show (care include atat divertisment cat si jocul de noroc bingo) si jocul de noroc bingo reglementat de catre Ordonanta de Urgenta nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, al carui organizator autorizat este Monte Calm Play SRL."

Uniplay: "Echipa este doar la prima vedere aceeasi si va putem spune ca nu se pune problema ca jucatorii care au castigat sa nu isi primeasca premiile, mai ales ca jocul nu poate exista fara sprijinul lor. Ne bazam pe relatia pe care o avem cu acestia si pe fidelitatea pe care ne-au aratat-o nu doar acum, ci de-a lungul anilor. Acum, mai mult ca oricand, deoarece suntem in curs de lansare a unui nou produs, unic pe piata din Romania si foarte apreciat in multe tari. Practic, publicul va avea inca un joc, mai accesibil, cu o plaja mai mare de consumatori (conform studiilor noastre) si nu in ultimul rand cu mai multe premii."

In 2013, CNA a adoptat o decizie care interzicea, intre altele, difuzarea de emisiuni de tip bingo in timpul zilei. Dar in versiunea publicata in Monitorul Oficial aceasta masura disparuse. Sefa CNA, Laura Georgescu, a spus atunci ca punctele scoase din decizia respectiva, in momentul publicarii in Monitorul Oficial, fusesera votate fara sa fie supuse dezbaterii publice. Cazul s-a lasat cu denunturi la parchet. Detalii aici

In urma acelui scandal major, CNA a pus in dezbatere publica o noua propunere de interdictie la TV a jocurilor de noroc, inclusiv cele de tip bingo. Propunerea a stat mai bine de un an "in dezbatere publica" pe site-ul institutiei, dupa care s-a evaporat, iar subiectul a fost uitat.

HotNews.ro a discutat, pe parcursul ultimelor doua saptamani, cu mai multi castigatori Uniplay anuntati in cadrul unor editii de la inceputul anului si care au reclamat ca nu au primit premiile, in pofida promisiunilor organizatorilor. Ei sustin ca au fost pusi pe drumuri degeaba, ca li s-au invocat tot felul de motive pentru a amana plata, ca li s-a propus o esalonare cu plata incepand "de a doua zi", doar ca a doua zi sa nu mai dea de niciun reprezentant Monte Calm. Unii dintre ei sustin ca au apelat sau intentioneaza sa apeleze la avocati pentru a lamuri situatia.O parte dintre cei cu care a discutat HotNews.ro au fost de acord sa-si dea numele, altii au preferat sa pastreze anonimatul, in speranta ca-si vor capata totusi banii. Unii dintre ei au spus ca, in ultimele zile, au fost contactati de reprezentanti Monte Calm, dar fara niciun rezultat pana in momentul ultimei convorbiri cu HotNews.ro.Ce spun, intre altele, castigatorii care se declara "tepuiti":In raspunsurile transmise HotNews.ro de Doris Moldovan, marketing manager Uniplay, compania organizatoare sustine ca a decontat marea majoritate a premiilor, existand intarzieri pentru unele premii "speciale" (n.red.: castigatorii cu care a discutat HotNews.ro au premii mari, de multe zeci de mii de lei). Compania vorbeste, in cazul acestora din urma, de un "plan de esalonare agreat", desi in mai multe cazuri esalonarea fie nu a fost agreata de castigator, fie nu ar fi fost respectata, conform celor spuse de persoanele contactate de HotNews.ro. Uniplay:Care sunt motivele intarzierilor, acolo unde exista? "Echipa este in curs de consolidare", afirma organizatorii:Si, data fiind natura emisiunii si a neclaritatilor legislative, ce fel de emisiune e, pana la urma? Joc de noroc? Divertisment? Emisiune-concurs? Depinde pe cine intrebi.Antena Group - care declara ca nu are cunostinta si nici nu a primit sesizari despre castigatori ai jocului bingo difuzat in cadrul emisiunii Uniplay Show care nu si-au incasat premiile - spune ca nu are nicio obligatie si nicio responsabilitate in privinta platii/acordarii premiilor. Postul spune ca "va lua masurile contractuale de care dispune" in cazul in care se va dovedi ca nu au fost respectate obligatiile legale fata de castigatori si fata de autoritatea statului. Potrivit raspunsurilor transmise HotNews.ro de Antena 1:Emisiunea este descrisa si de Antena, si de Monte Calm drept oPotrivit televiziunii, este vorba despre o emisiune de divertisment in cadrul careia e difuzat jocul de noroc de tip bingo organizat prin intermediul retelelor de televiziune si care e diferit de jocul de noroc de tip bingo organizat de Monte Calm Play, ce intra sub incidenta legislatiei privind jocurile de noroc. Antena 1:Potrivit Monte Calm Play, Uniplay este o "emisiune de divertisment, care contine jocul de noroc Bingo caracterizat prin extrageri ce folosesc echipamente de tip loteristic". Monte Calm spune ca "emisiunea este practic produsa de Antena 1. Produsul prezentat in emisiune este al nostru".Intrebata ce masuri a luat pentru a nu mai repeta problemele din trecut (vezi cazul 2012), compania spune ca "echipa este doar la prima vedere aceeasi", ca premiile vor fi date pentru ca jocul "nu poate exista" fara castigatori si pentru ca n-ar risca "un nou produs" aflat in lucru, produs "unic pe piata din Romania":Pana in momentul publicarii acestui articol, CNA nu a raspuns intrebarilor transmise institutiei de HotNews.ro, pe tema emisiunii Uniplay. Pe de alta parte, contactat telefonic, vicepresedintele CNA Rasvan Popescu a spus ca exista cel putin o reclamatie in cazul acestei emisiuni si va exista, dupa Pasti, o discutie pe tema ei. El nu a putut preciza pe moment ce contine reclamatia, dar a spus ca "va fi programata. Exista insa prioritati, avem cazuri din 2016 care nu au fost inca discutate".Intrebat ce atributii are CNA in cazul in care s-ar dovedi ca telespectatorii sunt inselati in cadrul unei astfel de emisiuni, el a spus ca asemenea situatii tin de "informarea corecta a publicului", dar ca el nu se poate pronunta inaintea unei discutii. "Vom discuta dupa Pasti, vom vedea atunci la ce concluzie ajungem".Jocurile de noroc TV au in istoric aparte la CNA.Cel mai recent, forul audovizual a decis sa trimita dupa ora 23.00 mai multe spoturi ce promovau jocuri de noroc, asa incat aceste reclame sa intre in legalitate. Printre ele, si spoturile Uniplay Show - in conditiile in care emisiunea in sine este difuzata dupa-amiaza, dupa-amiaza, la o ora accesibila minorilor.Potrivit Codului audiovizual (art. 89), jocurile de noroc se supun prevederilor referitoare la protectia minorilor si nu pot fi incluse in programele adresate minorilor. Art. 89 face trimitere la titlul din Cod ce se refera la protectia minorilor, iar aici lucrurile devin confuze. Conform art. 12, unul dintre cele care vizeaza protectia minorilor, se arata ca in lipsa unui sistem de acces conditionat, difuzarea programelor ce pot afecta dezvoltarea fizica, mentala si morala a minorilor "se poate face numai in intervalul orar permis, potrivit clasificarii programului in functie de continutul acestuia".Aici ramane marele semn de intrebare pentru CNA: incadrarea "emisiunii de divertisment" Uniplay, ce contine, potrivit organizatorului, "jocul de noroc Bingo caracterizat prin extrageri ce folosesc echipamente de tip loteristic".