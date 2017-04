Bill O'Reilly, prezentatorul vedeta de la Fox News, pleaca de la televiziune, dupa acuzatiile de hartuire sexuala

Bill O'Reilly, starul emisiunii The O'Reilly Factor difuzata saptamanal de Fox News de la ora 20,00 de peste 20 de ani, ar fi trebuit initial sa-si intalneasca milioanele de fani luni, dupa o vacanta in Italia, unde a avut si o scurta intalnire cu papa, potrivit Osservatore Romano.Acesta a plecat in vacanta dupa ce New York Times a dezvaluit ca O'Reilly si Fox au platit 13 milioane de dolari in contul a cinci femei pentru a renunta la plangerile de hartuire sexuala impotriva vedetei TV.Presedintele Donald Trump l-a sprijinit la scena deschisa, atunci, pe prezentator, care l-a intervievat de mai multe ori pe miliardar si era cotat ca un prieten al acestuia.Presa americana, printre care New York Magazine, scrie ca familia Murdoch, care detine televiziunea, a decis sa se desparta de vedeta sa.James Murdoch, fiul magnatului australian Rupert Murdoch, si-ar fi convins tatal sa renunte la el pentru a nu afecta imaginea televiziunii. Acum nu ar mai ramane de negociat decat conditiile plecarii, care ar putea fi finalizate intr-o reuniune a consiliului de administratie prevazuta joi.Contactata de AFP, televiziunea a pastrat tacerea, miercuri.Prezentatorul vedeta semnase recent un nou contract cu televiziunea, in valoare de 20 de milioane de dolari anual.Bill O'Reilly nu a negat niciodata existenta acuzatiilor de hartuire sexuala, dar a negat orice actiune gresita.Acesta a invocat faptul ca celebritatea il face "vulnerabil" la actiuni in justitie ale unor "persoane care vor bani" amenintand cu o publicitate negativa.Televiziunea Fox News, foarte populara in randul electoratului conservator american, a fost afectata de mai multe scandaluri in ultimele luni.Fostul presedinte director general Roger Ailes, care a creat televiziunea de la inceput la cererea magnatului australian al presei Rupert Murdoch in 1996, a fost nevoit sa demisioneze in iulie 2016 dupa ce a fost acuzat de haruire sexuala de o fosta prezentatoare, Gretchen Carlson.La inceputul lui aprilie, o editorialista l-a dat in judecata pe Ailes si televiziunea, tot pentru hartuire sexuala.