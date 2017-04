Pe scurt. Google pregateste un adblocker propriu in Chrome. Parteneriat Google cu o agentie romaneasca

​Google intentioneaza sa integreze un instrument propriu de blocare a reclamelor in browser-ul Chrome, potrivit unor surse citate de Wall Street Journal. Instrumentul, care ar putea sa fie activat automat in Chrome, ar urma sa filtreze anumite tipuri de reclame online, considerate ca ofera o experienta negativa utilizatorilor. Acestea ar fi cele definite recent de Coalitia pentru reclame mai bune, o asociatie a industriei din care face parte si Google, un jucator major de pe piata publicitatii online. Citeste o perspectiva asupra acestui nou adblocker si posibilele lui avantaje pentru Google si pentru ecosistemul publicitatii online pe blogul lui Orlando Nicoara.

Google, prin subsidiara sa DoubleClick, a semnat un parteneriat strategic cu compania romaneasca Sense8 pentru a oferi tehnologie si servicii digitale in regiunea Europei Centrale si de Est, potrivit iCee.news, site de stiri despre digital asociat festivalului ICEEfest. Potrivit sursei citate, agentia Sense8 - condusa de Diana Olar, pana recent sefa The Publisher Agency, dupa ce a fost director comercial ChargeAds - va fi prima companie din Romania aprobata ca DoubleClick Technology Partner.

