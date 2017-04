Miscare importanta in media din Ungaria: Principalul rival al lui Viktor Orban a cumparat popularul site maghiar de stiri Index.hu

Index.hu a fost in ultimii ani principalul furnizor de investigatii jurnalistice si materiale critice despre Viktor Orban si anturajul sau, intr-un peisaj mediatic dominat de televiziuni, ziare si site-uri intrate sub controlul premierului si unor grupuri de afaceri apropiate de el.Miscarea e cu atat mai interesanta cu cat ea are loc cu an an inaintea alegerilor generale din aprilie 2018.Simicska, magnat cu afaceri in constructii si agricultura, si-a exprimat recent preferinta pentru partidul de extrema dreapta Jobbik. El s-a detasat de Orban in 2015, cand intre cei doi a avut loc un schimb dur de replici prin intermediul mass-media. Lajos Simicska controleaza deja un holding media impresionant, Pro-Rata Holding, din care mai fac parte cotidianul Magyar Nemzet si postul TV de stiri Hir TV. Achizitionarea Index.hu s-a facut prin intermediul fundatiei "For Hungarian Development Foundation".Index.hu a fost fondat de antreprenorul Zoltan Speder, si el un fost aliat al lui Orban care s-a desprins politic de premier.