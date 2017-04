Opinie. Despre tinere alpiniste si PR de Cannes: o stire tragica din viitor, ratata acum sapte ani

Cu vreo 7-8 ani in urma, o agentie importanta de PR a batut la usile institutiilor media, inclusiv la HotNews.ro, sa o promoveze pe o pustoaica alpinista cu recorduri mondiale. O campanie pro-bono: Fata si familia ei cautau sprijin de la corporatii pentru periplurile ei extraordinare prin muntii lumii. Avea sa obtina tot sprijinul necesar, dar fara implicarea directa Hotnews.ro.Noi am zis pas: ni s-a parut ca este vorba despre o tanara cu o copilarie trasata de altii (inclusiv de media, in ultima instanta) printre pericole pe care, la varsta ei, greu poti sa le constientizezi. PR-ul a inteles refuzul, dar nu cred ca si argumentatia lui. SUbiectul era, doar, cineva exceptional, nu un copil oarecare, cu realizari usor peste medie.PR-ul a fost bun. Alpinista a ajuns in cele din urma si pe Hotnews.ro, fie prin intermediul unor proiecte editoriale asociate site-ului, in care redactia nu avea vreun cuvant de spus, fie prin advertoriale ale unor companii. Campania agentiei a fost nominalizata si la festivalul de la Cannes, cel mai mare eveniment international al publicitatii. Era o campanie cu "stiri din viitor" si includea "ziare" trimise posibililor sponsori, ziare impachetate in tricolor si care titrau izbanzi si recorduri pe care fata cu pricina nu le bifase inca, dar pe care sigur avea sa le atinga.In niciuna dintre stirile acelea nu aparea vreo avalansa. Niciuna nu era datata aprilie 2017. Si nici una nu o avea in centru pe sora - la randul ei plina de recorduri, cucerite intre timp - a alpinistei precoce care facea subiectul campaniei de atunci. No bad news in "News from the Future" , editia 2010-2011.Sapte ani mai tarziu, cel mai cinic lucru pe care l-as putea astepta de la vreo agentie de comunicare ar fi un PR de criza susceptibil de Cannes, dupa ce s-a intamplat sambata in Retezat.