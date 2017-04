Emisiunea Bingo Uniplay a iesit din grila Antenei 1. Mai multi castigatori ai jocului s-au plans ca nu si-au primit premiile

Contactat de Paginademedia.ro, Romică Țociu, unul dintre prezentatorii show-ului de pe Antena 1, a declarat că duminica a fost informat de cei de la Antenei 1, televiziune cu care Țociu și Palade au contract, că emisiunea nu se va mai ține: "Și pe noi ne-a anunțat astăzi Antena că nu se joacă. Noi ținem legătura numai cu Antena, nu știm ce fac cei care au jocul. Am înțeles că schimbă o platformă de joc", a explicat pentru Paginademedia.ro Romică Țociu.Pe site-ul jocului de bingo s-a anunțat miercuri, pe 19 aprilie, că nu se mai vând bilete de joc, întrucât se lucrează la "introducerea în platforma de vânzări a unui nou produs și pentru a evita pierderi de bani din partea jucătorilor în perioada de testare a noii platforme, am decis ca vânzările de cartoane Bingo să fie sistate până în momentul în care platforma este perfect funcțională."Două zile mai târziu, vineri, pe 21 aprilie, pe site-ul Uniplay s-a anunțat că show-ul din această săptămână nu va mai fi pe Antena 1, urmând să revină după data de 1 mai.Anunțul Uniplay, din 21 aprilie: "Monte Calm Play S.R.L., organizatorul jocului de noroc Uniplay Bingo Tv, dorește să anunțe participanții la jocul de Bingo Tv că până la data de 25 aprilie 2017 nu se efectuează vânzări de cartoane Bingo. Ne dorim să îmbogățim experiența de gambling și divertisment a jucătorilor noștri alături de Uniplay Show, și astfel vă informăm că emisiunea Uniplay Show va fi reluată după data de 1 mai 2017."Hotnews.ro scria pe 12 aprilie ca mai multi castigatori ai jocului de tip bingo Uniplay s-au plans ca, desi au trecut luni de zile, organizatorii nu le-au decontat premiile sau le-au decontat doar partial. Compania care produce jocul - condusa de aceiasi oameni aflati si in spatele vechilor jocuri bingo de la Antena 1, confruntate in mod repetat cu probleme - sustinea atunci ca ar fi onorat majoritatea platilor si ca intarzierile la plata, acolo unde exista, au ca motiv "echipa in curs de consolidare". Antena 1 spunea ca nu are nicio responsabilitate, in timp ce CNA, for care esueaza de ani de zile sa lamureasca problemele legate de acest tip de emisiuni-joc de noroc, nu a avut nicio reactie in acest caz.Uniplay Show este urmașul emisiunii Super Bingo Metropolis, care a fost difuzat tot la Antena 1. Emisiunea a debutat în decembrie 2016, cu Horia Brenciu și Diana Munteanu prezentatori și prorgramată duminica în prime-time. Ulterior, a fost mutată de la 17.00, tot duminica, în contextul audiențelor dezastruoase, care a pus Antena 1 chiar și pe locul șase. În același context, Horia Brenciu a fost înlocuit de cuplul Romică Țociu - Cornel Palade.