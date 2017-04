Wikipedia va crea un site global gandit sa ajute la combaterea fenomenului stirilor false

Jimmy Wales, fondatorul Wikipedia, vrea sa lanseze o platforma numita Wikitribune care sa contina articole de calitate si care sa ajute la contracararea fenomenului fake news care a atins proportii ingrijoratoare. Cei care doresc vor fi invitati sa doneze 15 dolari/luna pentru plata unei echipe de jurnalisti care sa scrie diverse articole cu ajutorul unor contributori din comunitatea online."Wikitribune se vrea a fi un site cu stiri scrise de oameni si pentru oameni. va fi prima oara cand jurnalistii de profesie si "citizen journalists" vor lucra impreuna ca egali, scriind subiecte in timp ce acestea se intampla si vor fi sustinuti de o comunitate care va face mereu fact-checking", spune Jimmy Wales.Tot continutul va putea fi accesat gratuit si, desi vor exista si reclame, planul este ca majoritatea veniturilor sa vina din donatii, intr-un model similar cu cel propus in prezent de Guardian care-si roaga cititorii sa faca donatii.Wales spune, intr-un interviu pentru Financial Times. ca domeniile acoperite de Wikitribune vor fi indicate de cititori si de comunitatile care vor finanta site-ul. El a dat un exemplu: daca o comunitate interesata de subiectul Bitcoin vrea sa finanteze un jurnalist care sa scrie un subiect legat de Bitcoin, acest lucru este posibil.Wales admite ca va fi complicat procesul prin care Wikitribune va castiga increderea publicului, dar spune ca "un model de business bazat pe suporteri, si nu pe click-uri, va garanta ca site-ul va contine jurnalism de calitate".Anuntul vine in contextul in care marile companii de tehnologie sunt intens criticate pentru ca nu fac destul pentru a contracara propagarea stirilor false. In ultimul timp companiile au anuntat insa o serie de masuri de filtrare, avertizare si fact checking pentru a lupta cu stirile false.