Pro TV raporteaza venituri nete si profit in crestere semnificativa in primul trimestru al anului

la nivel de grup: venituri nete T1 2017 - 135 mil. dolari; venituri nete T1 2016 - 129 mil. dolari

la nivel de grup: OIBDA T1 2017 - 22,1 mil. dolari; OIBDA T1 2016 - 17,1 mil. dolari

Romania: venituri nete T1 2017 - 39,944 mil. dolari; venituri nete T1 2016 - 32,370 mil. dolari

Romania: OIBDA T1 2017 - 14,686 mil. dolari; OIBDA T1 2016 - 9,462 mil. dolari

Potrivit documentelor de prezentare a rezultatelor financiare, pietele de publicitate din cele sase tari central si est-europene unde opereaza CME au crescut, in medie, cu 9% fata de primul trimestru al anului trecut. CME noteaza o "crestere semnificativa a cererii de publicitate in Romania, dar si cheltuieli de publicitate mai mari in Republica Ceha, Bulgaria si Slovenia".Romania este a doua tara din punct de vedere al veniturilor nete atrase in primele trei luni (38,9 milioane de dolari), dupa Republica Ceha (39,4 milioane de dolari), dar este pe primul loc din punct de vedere al rezultatului OIBDA (Romania - 14,6 milioane de dolari, Cehia - 10,9 milioane de dolari). Ambele tari se afla la mare distanta de celelalte piete - Bulgaria, Croatia, Slovacia si Slovenia. Bulgaria, Croatia si Slovacia inregistreaza o scadere a veniturilor nete.Rezultate cheie: