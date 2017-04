Google incearca din nou sa intre pe piata publicitatii TV, prin platforma sa de tranzactii automatizate de reclama

Este pentru prima data cand spatiul de reclama TV va putea fi vandut prin intermediul Google in aceasta maniera. Dar nu este prima incercare a companiei - privita pana acum mai degraba drept un concurent al televiziunilor, prin intermediul platformei Youtube - de a intra pe aceasta piata: in trecut, a mai oferit posibilitatea de achizitie a spatiului publicitar TV intr-o maniera similara AdWords, dar proiectul acela a fost intrerupt in 2012, deoarece nu a dat rezultate.

Potrivit sursei citate, Google ofera clientilor posibilitatea sa cumpere automatizat spatiu TV ca parte a achizitiilor lor automatizate de digital video, prin platforma sa DoubleClick. Nu este limpede, pentru moment, ce retele TV vor fi accesibile si despre ce fel de inventar este vorba, nici care este audienta potentiala.Noua initiativa Google in zona TV insoteste o alta, la nivel de continut: compania lanseaza si YouTube TV, un pachet de canale TV disponibil pe internet, in SUA, contra sumei de 35 de dolari.AdAge citeaza observatori potrivit carora este de asteptat sa se intensifice rezistenta actorilor traditionali de pe piata de publicitate TV, si asa ingrijorati de dominatia Google in zona publicitatii online. Dar piata de programmatic TV, inca mica, este in crestere rapida in SUA, urmand sa atinga 4,4 miliarde de dolari (6% din totalul cheltuielilor de publicitate TV) in 2018, conform unei analize eMarketer citate de publicatia mentionata.