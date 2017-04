Parlamentul a respins raportul de activitate al Societatii de Radiodifuziune. Directorul Ovidiu Miculescu a fost demis, urmeaza sa fie numit un interimat

Comisiile reunite de cultura au redactat un raport de respingere al raportului de activitate al SRR pe anul 2015, punctul de vedere al comisiei fiind aprobat de plen cu 233 de voturi "pentru", 65 "impotriva" si cinci abtineri.Tot in plenul de miercuri a fost respins si raportul de activitate pe 2016.PNL a acuzat ca actuala conducere a SRR a fost "executata politic" de catre PSD.Presedintele de sedinta, Florin Iordache, a anuntat ca astfel a fost demisa actuala conducere a SRR, in frunte cu Ovidiu Miculescu. Comisiile reunite de cultura vor propune un presedinte director general interimar, care va fi aprobat de plen, in vederea organizarii unor noi audieri si numiri.Instanta suprema a decis definitiv, pe 1 februarie, ca Ovidiu Miculescu, presedinte-director general al Societatii Romane de Radio, a fost in incompatibilitate, respingand definitiv cererea acestuia de anulare a raportului Agentiei Nationale de Integritate, care in octombrie 2013 a stabilit ca timp de doi ani Miculescu a ocupat simultan functia de membru al Consiliului de Administratie al SRR si pe cea de manager in SRR.Pe 15 februarie, organizatia de media ActiveWatch a sesizat Comisiile de cultura ale Parlamentului in legatura cu incompatibilitatea in care se afla Ovidiu Miculescu, cerand sa fie adoptate masurile care se impun pentru restabilirea legalitatii.Agentia Nationala de Integritate (ANI) a trimis o adresa prin care cere Parlamentului sa puna in aplicare decizia instantei supreme - de a constata incetarea mandatului presedintelui Societatii Romane de Radiodifuziune.