Bingo TV: Castigatori ai emisiunii Uniplay spun ca nu si-au primit nici acum premiile, in conditiile in care emisiunea e suspendata si nu se stie cand si cum revine in grila Antena 1. Ce spune CNA

⦁ HotNews.ro a scris, inainte de Paste, ca mai multi castigatori Uniplay reclama ca nu si-au primit premiile substantiale si ca nu este vorba despre primul caz cand o emisiune de tip bingo are probleme - Detalii aici ⦁ Dupa publicarea articolului, si alti jucatori Uniplay au spus pentru HotNews.ro ca nu au primit sumele castigate. Cei cu care HotNews.ro discutase initial au spus, la inceputul acestei saptamani, ca situatia a ramas neschimbata de atunci, ei neprimind premiile, partial sau total, in pofida asigurarilor transmise de Monte Calm. Inclusiv un castigator al jocului similar de bingo pe care o alta firma, cu aceiasi oameni in spate, il realiza anul trecut la Antena 1 a spus pentru HotNews.ro ca nu i-a fost acordat premiul nici pana acum.⦁ Saptamana trecuta, Uniplay si Antena 1 au anuntat oprirea temporara a emisiunii, incepand din 23 aprilie, compania care realizeaza jocul, Monte Calm, anuntand ca aceasta masura e necesara pentru lansarea "unui nou produs".De notat ca impotriva societatii bistritene Monte Calm Group SRL a fost inregistrat, pe 3 aprilie, un dosar prin care o companie creditoare, V.R.G. SA, ii solicita insolventa . Nu exista inca un termen stabilit in acest dosar.Contactati de HotNews.ro pentru lamuriri privind situatia emisiunii, reprezentantii Antena 1 au spus ca nu au, pentru moment, noutati.Contactata de HotNews.ro saptamana aceasta, compania Monte Calm Play spune ca emisiunea "nu a fost oprita", ci doar se pregateste introducerea unui nou produs. Compania nu ofera raspunsuri concrete: nu precizeaza niciun detaliu despre noul produs si nu da nici o data certa pentru reluarea emisiunii, aratand ca termenul de 1 mai, mentionat pe site-ul jocului, este unul "teoretic". Compania spune ca "inca discuta" cu Antena 1 si ca incearca incearca solutionarea amiabila a debitelor pe care le are.⦁ "Emisiunea nu a fost oprită; așa cum vă spuneam și acum 2 săptămâni, pregătim introducerea unui nou produs pe piață. Acest lucru presupune modificări atât în platforma de vânzări, cât și în formatul de emisiune."⦁ despre revenirea emisiunii: "Avem multe optimizări de implementat. În principiu se lucrează la un nou format pentru introducerea noului produs și în cadrul emisiunii (...)"⦁ exista vreo garantie de la Antena 1 ca emisiunea va putea continua? "Lucrăm intens pentru a putea finaliza toate elementele noului format până la acest termen. Pe de altă parte, această dată de 1 mai este un termen teoretic. Incă discutăm și urmează să vedem care este, pentru ambele părți, termenul fezabil de reluare a emisiunii."⦁ exista riscul intrarii in insolventa? "Vă putem spune că noi încercam soluționarea pe cale amiabilă, avem o strategie financiară pe baza căreia vom închide debitele restante, astfel încât nu se pune problema declarării insolvenței Monte Calm."⦁ ce se intampla cu banii neincasati de unii castigatori nici dupa luni de zile: "Precizăm că toate premiile sunt în curs de decontare, printr-un sistem de plată eșalonat. S-au contactat toți câștigătorii aflați în această situație și se semnează cu fiecare angajamente de plată. Este adevărat, inclusiv dl. Chifa (n.red.: actionarul principal al Monte Calm Play) a contactat personal o parte dintre jucătorii Uniplay. Toată echipa empatizează cu câștigatorii noștri, iar decontarea premiilor rămâne prioritatea noastră și facem toate demersurile pentru a reduce perioada de așteptare până la decontarea integrală a premiilor."Dupa doua saptamani, CNA a transmis HotNews.ro o serie de raspunsuri la intrebarile legate de emisiunile de tip bingo, al caror statut e in continuare incert, de emisiunea Uniplay si de atributiile pe care forul audiovizual le are in astfel de cazuri.⦁ Potrivit grilei de program depusă de radiodifuzorul SC ANTENA TV GRUP SA pentru serviciul de programe Antena 1, emisiunea Uniplay este încadrată la alte tipuri de programe-jocuri.⦁ La Direcția Monitorizare s-a primit, în anul 2017, o singură sesizare pentru această emisiune, aceasta referindu-se la respectarea legislației audiovizuale privind protecția minorilor.⦁ Conform Serviciului Juridic și Reglementări, atribuțiile CNA sunt prevăzute în Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare , unde⦁ Prevederea legală aplicabilă în cazul jocurilor de noroc este menționată în Decizia CNA nr. 150/28.03.2017 . În privința difuzării la ora 17.00 a emisiunii Uniplay Show de către postul Antena 1, Serviciul Juridic și Reglementări a formulat un punct de vedere. Astfel, în privința reglementărilor prevăzute de legislația secundară, care fac referire la condițiile în care programele audiovizuale pot difuza jocuri de noroc, menționăm: Jocurile de noroc difuzate în programele audiovizuale nu sunt a priori interzise din considerente legate de principiile în baza cărora funcționează; Jocurile de noroc difuzate în programele audiovizuale se supun condițiilor prevăzute de Titlul VII - „Emisiuni interactive, jocuri și concursuri” din Codul audiovizual.⦁ Așa cum se precizează la art. 89 alin. (1) din Cod: "Jocurile de noroc pot fi difuzate în cadrul unui program audiovizual sau pot fi subiect al unei comunicări comerciale audiovizuale numai dacă sunt autorizate în condiţiile legii."i cu privire al regulile de desfășurarea a jocului [art. 89 alin. (5) și (6) și art. 92 cu privire la Comunicarea în cadrul unui program a tarifelor și a numerelor de apel ale serviciilor de telefonie, folosite în scopul invitării publicului de a participa la un joc de noroc sau concurs interactiv].