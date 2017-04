​Revarsare de umor pe Internet dupa incidentul naval din Marea Neagra: Batalia de la Ovine / A aparut si balada Miorita, varianta marinareasca

HotNews.ro va prezinta o selectie a glumelor raspandite pe Facebook si pe site-urile de umor dupa incidentul naval

Incidentul din apropiere de Bosfor, in care o nava care transporta oi din Romania in Iordania s-a ciocnit cu o nava ruseasca de spionaj, a starnit un festival al glumelor si ironiilor pe Facebook si pe site-urile romanesti. Romanii au putut afla cum s-a incheiat "Batalia de la Ovine", au apelat din nou la mintea iscoditoare a lui Cristoiu, au scormonit in SEAP. Totul culminand cu "Miorita" rescrisa in varianta marinareasca, balada in care oita barsana il anunta pe capitanul togolean, dupa ce a "triangulat pe-o frunza de tei", ca traseul salupei rusesti "o sa se-ntrerupa fix la noi in pupa"."(...) - Marfa animalacare stai la cala,ce-i cu tine oare?(...)- Pe l-apus de soares-a ivit in zareo salupa mare,din marina rusa (...)Si am calculat,am triangulatpe-o frunza de teica traseul eio sa se-ntrerupafix la noi in pupa,a dracu' salupa!"