[P] How to fuck* a business in Romania 2017

"Anul trecut, de ziua mondiala a libertatii presei, va povesteam de singurul ziar din Romania acuzat de proxenetism - anuntul.ro - si de decizia controversata a unui judecator de a interzice o rubrica din acel ziar, ca urmare a acestei acuzatii. Unii au strigat cenzura!, altii au tacut cu subinteles, ca nu e totusi normal sa se faca reclama la prostitutie, chiar daca n-o mai incrimineaza Codul penal, ca bunele moravuri, ca sotietatea, ca printipurile", scrie Dollo.Intre timp, cazul pare sa fi stagnat. Procurorii cer in continuare inchiderea site-ului si a redactorului sef, pentru proxenetism, iar judecatorii tot cantaresc probele. Ziarul insa isi tine inchisa cea mai profitabila rubrica a sa.Dilema morala a sprijinirii prostitutiei prin publicitate online nu e mioritica si nici una noua. "Lumea buna" a trecut deja prin aceasta etapa si, in pofida scandalizarii, astazi in lume exista mii de site-uri specializate in publicitate de servicii pentru adulti.In SUA, un caz asemanator a ajuns in fata Curtii Supreme, care a decis sa dea dreptate site-ului Backpage.com, care are anunturi aproape din toata lumea, inclusiv din Romania. In Europa, CEDO a sustinut dreptul la libera exprimare a unor publicatii din Ungaria, considerand ca amenzile si condamnarile ar putea avea un efect de autocenzura asupra acestor entitati."Revenind la anunturile noastre, e de asteptat probabil ca si Anuntul.ro sa devina un caz la CEDO in viitorul apropiat. Macar pentru durata procesului, daca nu pentru o sentinta nefavorabila. (...) Teoretic Anuntul ar putea fi achitat de acuzatia de proxenetism. Este foarte posibil, insa, ca atunci cand va veni, verdictul sa nu mai incalzeasca prea mult biznisul in sine, care pierde bani (iar statul, impozite) din 2015 de cand i-a fost interzisa rubrica, in favoarea celorlalte multe site-uri care publica bine mersi in continuare acelasi gen de anunturi deocheate", arata autoarea.