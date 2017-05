Google si Facebook atrag o cincime din totalul cheltuielilor globale de publicitate si aproape toti banii "extra" in publicitatea digitala din SUA

Twitter este, potrivit sursei citate, proprietarul media cu cea mai rapida crestere: 734% intre 2012 si 2016

Cea mai mare companie media traditionala este conglomeratul american Comcast, cu venituri din publicitate de 12,9 miliarde de dolari in 2016.

Reteaua Zenith arata ca publicitatea online a depasit, la nivel global, televiziunea ca mediul cu cele mai mari incasadi de publicitate. Google este de departe cel mai mare proprietar media, atragand 79,4 miliarde de dolari din publicitate pe parcursul anului trecut, in timp ce Facebook, al doilea mare proprietar media, a atras 26,9 miliarde de dolari. Astfel, cele doua companii isi revendica aproximativ 20% din totalul cheltuielilor globale de reclama, fata de 16,3% in 2015 si 10,6% in 2012.Intre timp, un raport dat publicitatii saptamana trecuta de Interactive Advertising Bureau si citat dearata ca, anul trecut, clientii de publicitate din SUA au cheltuit 72,5 miliarde de dolari pe publicitate in medii digitale, cu 22% mai mult fata de 2015. 99% din aceasta crestere inseamna bani atrasi de Google si Facebook, potrivit sursei citate.Publicitatea digitala a depasit, astfel, publicitatea prin televiziunile americane (69 miliarde de dolari anul trecut), dar Reuters citeaza grupul de analiza Pivotal, potrivit caruia faptul ca televiziunea a fost depasita de digital nu inseamna automat ca televiziunea pierde bani in favoarea online-ului. Dar, arata Pivotal, faptul ca cei doi giganti au atras 99% din cresterea publicitatii digitale inseamna ca aproape tot restul actorilor din ecosistemul digital fie au ramas la acelasi nivel ca in 2015, fie au avut venituri mai mici din reclama.