Oficiul National pentru Jocuri de Noroc a revocat licenta firmei care organiza jocul de bingo Uniplay la Antena 1

Ca urmare a verificărilor de specialitate efectuate de Direcția Generală de Supraveghere și Control a ONJN, precum și a faptului că societatea Monte Calm Play SRL a fost sancționată în mod repetat pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, în data de 26 aprilie 2017, Comitetul de Supraveghere al ONJN a decis revocarea licențelor de organizare pentru activitățile de bingo televizat și slot-machines deținute de societatea în cauză", arata ONJN, institutie aflata in subordinea guvernului.Din informatiile HotNews.ro, decizia de retragere a licentelor a venit dupa ce ONJN a amendat de trei ori, in ultimele doua luni, compania Monte Calm Play din cauza ca nu a platit premiile castigate de unii participanti la jocul tv. In urma sanctionarii triple, licenta a fost revocata atat pentru jocul de tip bingo TV, cat si pentru slot-machines (pacanele). Actiunile ONJN au avut loc in conditiile in care institutia a primit un numar restrans de reclamatii (6) din partea unpr castigatori care au afirmat ca nu si-au primit premiile.In 26 aprilie, HotNews.ro scria ca emisiunea de tip bingo Uniplay nu avea o data certa de a reveni in grila postului de televiziune, dupa ce fusese suspendata "temporar", motivul oficial invocat fiind acela ca Monte Calm Play, compania care realizeaza jocul, pregateste "un nou produs". Intre timp, castigatorii Uniplay care spuneau, recent, pentru HotNews.ro ca nu si-au primit premiile spun ca situatia a ramas neschimbata. O alta firma a cerut, la Tribunalul Bistrita, insolventa companiei-mama Monte Calm Group, care sustine insa ca are o strategie financiara si "nu se pune problema declararii insolventei". CNA spune ca a primit o singura sesizare impotriva emisiunii, referitoare la protectia minorilor, precizand ca in eventualitatea unor acuzatii de inselaciune forul nu are atributii sa actioneze.