Cazul Mitica Dragomir - Ioan Bendei: RCS&RDS isi avertiza partenerii in raportul anual ca exista o investigatie DNA

"Nici o acuzatie nu a fost adusa impotriva noastra de DNA in legatura cu chestiunea de mai sus. Totusi, daca suntem acuzati sau condamnati pentru incalcarea legislatiei anti-coruptie, orice astfel de acuzatie sau condamnare ar putea avea efecte materiale adverse asupra reputatiei si afacerilor noastre", se arata in raportul citat."Desi noi (Grupul de firme RCS&RDS - n. red.) suntem determinati sa facem afaceri in conformitate cu legislatia anti-coruptie, ne confruntam cu riscul ca membri ai Grupului sau oficiali, directori, angajati, agenti sau parteneri sa actioneze sau sa aiba interactiuni cu persoane care incalca legislatia anticoruptie si ar putea fi acuzati de violarea acestor legi", mai scrie in raportul citat.Reamintim ca procurorii DNA au inceput vineri urmarirea penala fata de Dumitru Dragomir, acuzat de luare de mita si complicitate la spalare de bani, Ioan Bendei, administrator RCS-RDS (dare de mita si spalare de bani) si Alexandru Oprea, la data faptelor directorul general RCS-RDS, in dosarul privind acordarea a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1.