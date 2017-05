SUA: Viziunea asupra rolului presei de caine de paza al democratiei, total diferita intre democrati si republicani

Circa 89% dintre simpatizantii democrati cred ca viziunea critica a presei "impiedica liderii politici sa faca lucruri pe care nu ar trebui sa le faca" (rolul de caine de paza al democratiei), o opinie impartasita de doar 42% dintre republicani.Ecartul dintre cele doua tabere (47 de puncte) nu a depasit niciodata 28 de puncte pana in prezent. Pew Research Center studiaza acest aspect din 1985.In 2016, proportia republicanilor care considerau ca rolul critic al presei are o influenta pozitiva asupra conduitei liderilor politici era usor mai mare (77%) decat in randul democratilor (74%).Presedintele Donald Trump are relatii conflictuale cu majoritatea presei, cel putin public.Diviziunea dintre stanga si dreapta se regaseste si in opinia pe care respondentii o au despre mass media.Proportia simpatizantilor democrati care cred in informatia pe care o primesc prin intermediul presei nationale este in crestere (+7 pana la 34%) si sensibil superioara (23 de puncte in plus) fata de republicanii care impartasesc aceeasi opinie (doar 11%).In ambele cazuri, insa, nivelul de incredere in presa nationala ramane slab.Studiul a fost realizat online in perioada 13 - 27 martie pe un esantion de 4.151 de persoane.