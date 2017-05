Pe scurt: Liderii audientelor radio - primavara 2017. BRAT lanseaza un studiu de audienta outdoor

​Radio ZU ramane cel mai ascultat post de radio in Bucuresti, urmat la mare distanta de Radio Romania Actualitati si Kiss FM, potrivit datelor de audienta aferente valului de primavara 2017. La nivel urban, cel mai ascultat post de radio este Kiss FM, urmat de Radio ZU si Romania Actualitati. Acelasi clasament - Kiss FM, urmat de ZU si RRA - se regaseste si in cazul audientelor la nivel national. Datele complete de audienta pot fi accesate aici

BRAT a anuntat, luni, lansarea Studiului de Audienta Outdoor (SAO), ce va estima audienta panourilor publicitare si profilele persoanelor care intra in contact cu acestea. Este primul astfel de studiu facut in Romania, urmand sa acopere Bucuresti si alte 10 mari orase ale tarii (cu un total de peste 10.000 de panouri publicitare). Metodologia folosita include un studiu de mobilitate (observarea obiceiurilor de calatorie ale populatiei), inventarierea panourilor si calcularea zonei de vizibilitate pentru fiecare); datele de mobilitate sunt suprapuse cu ariile de vizibilitate, mod prin care vor fi determinati indicatorii de audienta ai fiecarui panou. Totul va fi integrat intr-un soft specializat de analiza si planificare media. Detalii aici

