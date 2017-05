Facebook anunta masuri impotriva falselor transmisiuni video live

Fenomenul falselor transmisiuni video directe a fost observat inca de anul trecut. Numeroase pagini, inclusiv din tara noastra, aflate in cautarea unei expuneri cat mai mari cu orice mijloace pe Facebook, au recurs la postarea unor filmari sau imagini repetitive pretinzand ca sunt transmisiuni directe.Continutul video live este favorizat pe Facebook, fiind adus mai sus in feed-ul utilizatorilor decat alte tipuri de postari. Compania americana are interesul de a genera si afisa cat mai mult video, pentru a putea plasa reclame.De cealalta parte, numeroase pagini care nu au continut real suficient de interesant pentru a fi transmis pe Facebook au publicat filmari de cateva secunde care se repeta la infinit sub formatul live pentru a deveni mai vizibile in cadrul retelei.De luni, Facebook si-a actualizat termenii privind folosirea stream-urilor live, adaugand o clauza care interzice tocmai folosirea imaginilor statice, animate sau repetitive ca transmisiuni directe.Paginile care nu respecta noua clauza vor fi pedepsite, in prima faza, cu reducerea vizibilitatii, adica exact opusul scopului in care se falsifica transmisiunile live. Incalcarile repetate vor duce la dezactivarea functiei Facebook Live.