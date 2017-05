VIRAL. De la o pagina Facebook cu zero like-uri la reach de jumatate de milion in mai putin de o zi: Recorder, proiectul unor jurnalisti ex-Adevarul, cu un reportaj la catedrala din Voluntari

Primul reportaj video "Recorder", cel cu ceremoniile religioase din Voluntari, a inregistrat, in mai putin de 24 de ore de la publicarea lui pe Facebook, peste 230.000 de vizualizari, aproape 1.500 de like-uri si a fost distribuit de peste 2.600 de ori. Potrivit autorilor, contactati de HotNews.ro, clipul a avut un reach de peste 490.000 in primele 22 de ore de la publicare. Totul, pornind de la o pagina care, ieri la pranz, avea doar o poza cu logo-ul proiectului.



Este vorba despre jurnalistii Cristian Delcea, Mihai Voinea si Andrei Craciun. Delcea si Voinea au parasit, recent, ziarul Adevarul, unde lucrau de mai multi ani, pentru a lansa propriul proiect jurnalistic. Ei s-au remarcat in ultima perioada cu numeroase materiale video care s-au viralizat rapid, inclusiv cu reportaje de la protestele de la inceputul anului, dar si cu interviul deputatul PSD Catalin Radulescu, in care acesta se mandrea cu o arma pe care ar fi folosit-o la revolutie, ceea ce a declansat o urmarire penala.Potrivit jurnalistilor, reportajul este un fel de "preview" pentru ceea ce vor face de acum inainte: ei anunta ca vor lansa recorder.ro, "o publicatie online care se va concentra pe reportaje, interviuri, portrete, continut video si tot ce inseamna jurnalism facut pentru cititori si nu pentru interese obscure". Site-ul urmeaza sa fie lansat peste cateva saptamani.Proiectul vine la scurt timp dupa o alta initiativa jurnalistica independenta, "Sa fie lumina" , proiect la care mai multi jurnalisti de la organizatii media independente (Casa Jurnalistului, Decat o Revista etc.) vor publica reportaje si investigatii despre cultele religioase din Romania. Proiectul, care in prezent cauta sa-si asigure finantare de la abonati si donatori , doreste sa colaboreze si cu jurnalistii de la Recorder.ro, dupa cum a anuntat unul dintre coordonatorii lui, Ovidiu Vanghele de la Centrul de Investigatii Media, pe pagina sa de Facebook. Detalii despre Sa fie lumina - pe propriul site