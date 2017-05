Gigantii Internetului revin in Romania: afla cele mai spectaculoase tendinte in digital si tehnologie, in 15 si 16 iunie, la Bucuresti

Articol webPR

Nume importante, incepand cu gigantii globali Google si Facebook, vor prezenta pe cele 5 scene ale iCEE.fest viziunea lor legata de viitor. Detalii sunt prezentate aici. Festivalul va acoperi anul acesta mai multe zone de interes, in tot atatea evenimente paralele: disruption (modele de business neconventionale), realitate virtuala si augumentata, digital health (cum tehnologia schimba sistemul traditional in medicina), digital content, e-commerce, ad tech (tehnologii pentru imbunatatirea campaniilor online), marcom (despre tendintele in marketing si comunicare), creativitate si startups.In plus, anul acesta festivalul propune doua evenimente-satelit noi, dedicate caselor inteligente (smart homes) si tehnologiei care schimba modul traditional in care functioneaza bancile si sistemele de plata (fin tech).Pe site-ul oficial se poate consulta lista actualizata de speakeri precum si detalii legate de principalele linii de continut din acest an, precum si care sunt companiile care vor prezenta, in detaliu.Festivalul iCEE.fest - Interactive Central and Eastern Europe Festival - este organizat de ThinkDigital Romania, cu sprijinul Orange. Sustinatori importanti mai sunt Carrefour, Volkswagen, XAXIS, BCR si Ernst&Young. International, festivalul e sustinut de IAB Europe si, in plan academic, de The University of Sheffield.Ultimele bilete disponibile se pot cumpara de pe site-ul iCEEfest.com.