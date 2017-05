Tehnologii revolutionare in domeniul sanatatii vor fi prezentate in putin timp, la Bucuresti

Articol webPR

Sanatatea digitala (eHealth) este o piata relativ noua, dar cu o evolutie extraordinara din 2010, depasind an dupa an asteptarile ca investitii si inovatie.Primul trimestru din 2017 inregistreaza investitii de 2,5 miliarde USD, cu 25% mai mult decat in aceeasi perioada din 2016 si cu 200% mai mult decat totul anul 2010, conform Startup Health.La iCEE.health 2017 vor fi prezentate solutii si dispozitive pentru fitness si wellness, dar si multe destinate domeniului clinic.Nu vor lipsi nici prezentari despre impactul comunitatilor online sau despre avansurile extraordinare in domeniul sanatatii ale tiparirii 3D, realitate virtuala si augmentata sau blockchain.Mai important pentru Romania, care asteapta o serie de legi si imbunatatiri in sanatate, o tema importanta anul acesta este reinventarea sistemelor de sanatate prin tehnologii digitala.”Multi speakeri vor prezenta solutii implementate astazi in Statele Unite, Europa sau Asia. Sanatatea digitala este considerata nu doar o modalitate de a imbunatati acest domeniu, dar si un motor de dezvoltare economica„, explica Lorena Macnaughtan, director al evenimentului.O sesiune paralela VIP va fi dedicata unei dezbateri pe tema oportunitatilor pe care digitalul le ofera sanatatii in Romania.In 2016, evenimentul a reunit peste 300 de delegati, 26 de speakeri din 8 tari si a avut un ecou semnificativ. Pe scena a fost prezentata si inovatie locala, fapt apreciat si de parteneri internationali ca Medtech Engine.Anul acesta, alaturi de Medtech Engine si eHealth Romania, evenimentul are si alti parteneri media internationali precum Innovate Medtec, Health 2.0, eHealth Hub, Giant Health Event, Houston si Innovation Labs.In premiera, un workshop destinat startupurilor in sanatate digitala este oferit de eHealth Hub, unde, alaturi de alte sapte startupuri din Europa, au fost selectate si trei romanesti - TremDix, Psytera si ART Dynasty.Evenimentul este deschis tuturor si este primul de acest fel din Romania, alaturandu-se curentului Everyone Included, promovat de Stanford Medicine X. Denise Silber, pionier eHealth, decorata in Franta cu Legiunea de Onoare, va fi unul dintre speakeri.Astfel, iCEE.health se adreseaza deopotriva guvernantilor, managerilor de spitale, doctorilor, pacientilor, antreprenorilor, cercetatorilor, celor din industria farma, designerilor, inginerilor sau celor interesati de cum pot folosi tehnologia pentru a fi mai sanatosi.Doctor, decan asociat al Scolii Medicale Bart (Londra, Marea Britanie), dar si antrepreneur, Shafi Ahmed este primul chirurg care a transmis live prima interventie chirurgicala in realitatea virtuala in 2014.Fiind pasionat de cum tehnologia digitala poate revolutiona sanatatea, a fondat Virtual Medics si Medical Realities, startupuri dedicate educatiei medicale. App-ul Medical Realities este deja disponibil pentru Android, in curand si pentru Gear VR, Daydream si iOS.Trei studenti romani Iulian-Razvan Matesica, Cristian Alexandrescu si Flavia Oprea au convins anul trecut juriul Microsoft Imagine Cup ca dispozitivul lor dedicat doctorilor ORL merita premiul cel mare. Flavia va prezenta solutia fantastica si evolutia ENTy la un an de la aceasta recunoastere.Pana in prezent, la iCEE.health sunt confirmati speakeri din Marea Britanie, Franta, Statele Unite ale Americii, Germania, Cehia, Olanda, Canada si Romania, printre acestia: Eugene Borukhovich (Bayer) - inteligenta artificiala in sanatate, astazi; Nick Adkins (#pinksocks) - empatie si telemedicine; Cristina de Juan (Innovate Medtec) - schimbarea include educatia medicala; Raluca Badea (Tremdix) - solutii digitale pentru diagnosticare in neurologie; Casper Smeets (Rockstart) - despre cum un sistem de sanatate se poate schimba doar cu toti participantii; Simona Retea - dincolo de magia, cazul copiilor cu nevoi de ingrijire paliativa; Calin Brandabur - tiparirea 3D in sanatate; Aline Noizet (Health 2.0) - digitalul schimba sistemele de sanatate in Europa sau Thomas Mershon (CBD Global) - ce pot invata pacientii si doctorii despre marijuana medicinala de la comunitatile online.Puteti explora lista completa a speakerilor pe pagina iCEE.health. Bilete se pot cumpara de pe site-ul festivalului, aici: http://www.iceefest.com/book-now/