Platformele de filme, TV sau alt continut online contra cost vor putea fi accesate si in alte state membre UE

Potrivit comunicatului, furnizorii de servicii de continut online pot lua masuri "efective si rezonabile" pentru a verifica daca abonatul nu s-a mutat permanent in alt stat membru, pentru ca licentele de copyright ar putea fi diferite. O lista de metode permise de verificare cuprinde carti de identitate, detalii de plata, informatii privind impozitele, adresa postala sau verificari de IP. Furnizorii de servicii trebuie sa se asigure ca orice procesare a datelor personale este proportionala si trebuie sa introduca anumite elemente de protectie, mai ales pentru verificarea de IP.

Parlamentul European a aprobat, joi, o serie de noi reguli ce vor permite cetatenilor statelor membre UE sa-si acceseze abonamentele online atunci cand se afla in strainatate, potrivit unui comunicat al institutiei. Noile reglementari elimina restrictiile care ii impiedicau adesea pe cetateni sa utilizeze servicii precum Netflix, Amazon Prime sau Spotify atunci cand se aflau in alta tara membra pentru vacanta, studii sau afaceri.Regulile aprobate azi de PE fusesera agreate deja cu Consiliul in februarie. Ele vizeaza continutul online pentru care au platit abonament in statul in care locuiesc - filme, seriale TV, muzica, jocuri, transmisiuni sportive. Furnizorii de servicii gratuite pot la randul lor sa ofere portabilitate pentru continutul lor in UE, in anumite conditii.Masurile, adoptate cu 586 de voturi pentru, 34 impotriva si 8 abtineri, sunt prezentate de raportorul Jean-Marie Cavada (ALDE) drept "un pas inainte catre o piata digitala comuna. Ele cresc mobilitatea si ofera cu succes posibilitatea de portabilitate utilizatorilor continutului online european, fara sa afecteze copyright-ul.Regulile trebuie, acum, sa fie aprobate de Consiliul de Ministri, iar statele membre vor avea noua luni la dispozitie, de la intrarea in vigoare a regulamentului, pentru a-l pune in aplicare la nivel national.