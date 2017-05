Netflix a lansat interfata de utilizare in romana si subtitrari pentru multe filme si seriale

​

Platforma online de filme si seriale Netflix a lansat, marti, interfata de utilizare pentru Romania, la aproape un an si jumatate dupa ce serviciul a devenit disponibil si pe piata locala. Netflix spune ca publicul va avea la dispozitie subtitrari si dublaje pentru "mii de ore de seriale si de filme", inclusiv programele originale Netflix.





Serviciul pune la dispozitie filme si seriale proprii si ale altor producatori, disponibile publicului intai gratuit, pentru o perioada de testare de o luna, apoi contra cost. Clientii au acces la noile productii originale Netflix simultan in intreaga lume.





Compania anunta ca, pe langa localizarea in limba romana, abonatii vor avea acces la seriale si filme exclusive in format 4K Ultra HD si HDR si, in curand, la filme originale precum "War Machine" (cu Brad Pitt, Sir Ben Kingsley), Okja (cu Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, Paul Dano) și Bright (cu Will Smith, Joel Edgerton).