Dragos Patraru critica, in emisiunea sa de la Digi24, atitudinea televiziunii RCS in scandalul cu Intact

Subiectul RCS-Intact si cazul DNA-fostul administrator RCS&RDS Ioan Bendei a revenit pe agenda publica dupa ce DNA a pus mai multi fosti sefi ai RCS, dar si compania ca persoana juridica sub urmarire penala intr-un dosar asociat celui in care, anul trecut, fostul director Antena Group Sorin Alexandrescu a fost condamnat - printr-un verdict contestat la instanta suprema - la trei ani si jumata te de inchisoare, Dan Voiculescu - la doi ani de inchisoare si pe fiica lui, Camelia Voiculescu, la doi ani de inchisoare cu suspendare. Sentinta definitiva nu a fost inca pronuntata.

Subiectul a fost exploatat intens de catre Antena 3, care a difuzat atat inregistrari acuzatoare la adresa fostului administrator RCS Ioan bendei, cat si speculatii demontate scurt de catre RCS si fondatorul companiei, Zoltan Teszari.

Tot subiectul a fost tratat foarte sumar de catre Digi24, pe parcursul ultimelor doua saptamani.

Inregistrarea cu Dragos Patraru la Starea Natiei, despre cazul RCS-Intact-DNA, poate fi vazuta aici

Dragos Patraru a criticat postul la care lucreaza, Digi24, pentru faptul ca nu a acoperit scandalul RCS-RDS. In editia de sambata seara a emisiunii Starea Natiei, in care a transmis inclusiv imagini preluate de la postul de stiri al Intact, Antena 3, el a afirmat ca o institutie de presa nu trebuie sa fie in slujba sefilor, ci a publicului."Nu fugi de subiect, ci il ataci, il pui pe masa (...) Asta ar trebui sa faci tu, ca institutie de presa, ca nu esti in slujba lui Bendei sau a RCS-RDS si nu primesti salariu ca sa taci, ci pentru ca muncesti", a spus, intre altele, realizatorul.In emisiunea de luni seara, Dragos Patraru a comentat, intre altele: "Apar unii cu acuzatii grave si tu te faci ca ploua, desi intre minciunile si manipularile pe care le lanseaza acei oameni, destule, se afla si chestiuni grave, de interes public (...). Dar tu te uiti in alta parte (...) Urat e sa fii sluga, ma".