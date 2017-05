Netflix vrea sa semneze intelegeri cu operatori mobili locali si va creste in continuare ponderea de titluri subtitrate in romana

Netflix a devenit disponibil in Romania la inceputul anului trecut, dar nu a avut in primele luni o rata de adoptie rapida fiindca o serie de titluri importante nu erau disponibile. Apoi, lucrurile s-au mai imbunatatit fiindca au fost incluse in catalog titluri de succes din SUA si au inceput sa apara si subtitrarile. Exista trei tipuri de abonamente lunare, cu preturi de 7,99, 9,99 si 11,99 euro.Netflix are peste 100 de milioane de abonati in lume si jumatate sunt in SUA. Compania nu da date regionale, insa diverse estimari indica faptul ca in Europa ar fi in jurul a 20 de milioane de abonati.Compania a inceput sa produca in mai multe tari europene continut local - exemple fiind Marea Britanie, Franta, Germania, Spania si Italia. Ar fi viabil ca Netflix sa produca si in Romania seriale sau filme? Reprezentantii companiei spun ca nu sunt planuri in prezent, insa oricand cauta povesti din diverse tari care pot deveni celebre prin seriale care apoi vor fi difuzate in toata lumea.Prin Netflix au ajuns la publicul din SUA si filmele lui Cristian Mungiu, spun reprezentantii companiei.Cei de la Netflix spun ca lucreaza acum la un film ce are la baza o poveste din Polonia dar care va fi realizata in engleza. Ca exemple de continut din regiune care a avut mare succes ar fi un show TV din Ucraina, dar si diverse seriale turcesti.Compania spune ca este tot mai simplu accesul la continut de pe diverse dispozitive, astfel incat daca te-ai uitat pe desktop si pleci de acasa, sa poti relua vizionarea pe telefon exact de la secunda unde ai ramas.Netflix a anuntat ca va investi 6 miliarde dolari in continut original in acest an si ca va angaja 400 de oameni pentru centrul de suport clienti din Amsterdam. Compania spune ca din 2012 pana in prezent a investit peste 1,7 miliarde euro pentru continutul propriu in Europa.Prima piata externa pe care Netflix a intrat a fost Canada, in 2010, iar in 2012 serviciul s-a lansat in primele trei piete europene: Marea Britanie, Danemarca si Finlanda. La inceput de 2016 Netflix a demarat lansarea pe plan mondial, adaugand 130 de noi piete.Compania anunta marti ca, pe langa localizarea in limba romana, abonatii vor avea acces la seriale si filme exclusive in format 4K Ultra HD si HDR si, in curand, la filme originale precum "War Machine" (cu Brad Pitt, Sir Ben Kingsley), Okja (cu Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, Paul Dano) și Bright (cu Will Smith, Joel Edgerton).