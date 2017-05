Cristian Zgabercea, producatorul TVR demis din cauza problemelor penale, va coordona relansarea TVR HD

Consiliul de Administratie al TVR a aprobat in sedinta de saptamana trecuta noua strategie editoriala pentru TVR HD dar si componenta echipei care se va ocupa de acest proiect, grup care se va ocupa de implementarea strategiei pana la 31 decembrie 2017.Coordonator al proiectului de relansare a TVR HD este Cristian Zgabercea."Decizia vine in conditiile in care, in ultima perioada, el a initiat sau coordonat mai multe proiecte in aceasta zona, cum ar fi meciurile de pe teren propriu ale Nationalelor feminine si masculine de tenis de masa, contand pentru calificarea la Campionatul European, organizate in studioul TVR (o premiera) sau buna organizare si reflectarea cu succes si impact a Campionatelor Europene de Gimnastica artistica - masculin si feminin - Cluj, 2017", au explicat reprezentantii TVR."In acest moment, domnul Zgabercea nu ocupa o functie de conducere, ci un post de executie - manager de proiect", au sustinut acestia.Reprezentantii TVR nu au dat niciun raspuns la intrebarea Paginademedia.ro daca la numirea lui Cristian Zgabercea la conducerea acestui grup de lucru s-a luat in discutie trimiterea sa in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu, constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala.