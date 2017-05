Cosmin Prelipceanu il "someaza" pe Dragos Patraru sa prezinte dovezi legate de ziaristii Digi24 "acoperiti": Daca nu, il vom da in judecata

"Intr-un stil care nu face cinste jurnalismului, jurnalismul ar trebui sa se bazeze pe informatii, nu pe zvonuri, Dragos Patraru face o acuzatie extrem de grava. El spune ca unii dintre jurnalistii nostri sunt acoperiti. Il somam public pe Dragos Patraru sa prezinte lista, daca o are si dovezile aferente. In cazul in care nu o va face, il vom da in judecata", a scris Prelipceanu, pe contul lui de Facebook Cosmin Prelipceanu afirma ca declaratiile lui Dragos Patraru nu reprezinta pozitia postului de stiri Digi24 si acuza faptul ca ziaristii televiziunii sunt "provocati" sa se pronunte "inaintea justitiei". Acesta face o legatura inclusiv intre listarea pe bursa a RCS-RDS si momentul in care au aparut interceptari cu fostul administrator al firmei, Ioan Bendei, intrebandu-se daca "influentarea pietei de capital este intentionata". Afirmatiile lui Prelipceanu au fost anuntate si la Digi 24 si postate si pe site-ul televiziunii de stiri.Reactia sa vine dupa ce Dragos Patraru a criticat dur atitudinea televiziunii RCS in scandalul cu Intact , afirmand ca o institutie de presa nu trebuie sa fie in slujba sefilor, ci a publicului."Ma rog, mai e si varianta in care legitimatia de presa este o acoperire si atunci, da, nu raspunzi in fata publicului ci in fata...", a spus Patraru, luni seara, in emisiunea sa de la Digi 24. (sursa - paginademedia.ro)"Suntem siguri ca ati constatat virulenta cu care, dupa atacuri la adresa conducerii RCS-RDS, a companiei insesi, este atacat si postul nostru de televiziune. Se fac acuzatii nefondate, care au un scop ascuns ochilor publicului, scopul nu este numit, un scop legat de o cauza in justitie. In aceasta cauza, atentie, partile au fost obligate de instanta sa pastreze secretul dovezilor. Suntem provocati sa incalcam aceasta obligatie. Dar nu o vom incalca. Suntem provocati sa ne pronuntam inaintea justitiei.Ultima provocare este in mod cert cea a lui Dragos Patraru. Intrucat aceasta maniplare a escaladat, sunt prezentate informatii fara sa fie verificate si fara sa fie cunoscute imprejurarile reale in care s-au petrecut faptele si mai ales, inainte ca autoritatile judiciare sa dispuna masurile legale, pentru a se stabili adevarul judiciar, pentru corecta informare suntem nevoiti sa va anuntam ca declaratiile lui Dragos Patraru nu reprezinta pozitia postului de stiri Digi24.Din repespect pentru adevar si din dorinta de a ne pastra neutralitatea intr-o chestiune juridica delicata si complicata, am decis sa solicitam tuturor institutiilor statului implicate precizari cu privire la evenimentele din ultimele zile. Se contureaza deja informatii si se nasc foarte multe intrebari. Despre toate, pe indelete, in zilele urmatoare. Vrem sa stim in folosul cui este facuta aceasta operatiune de mistificare a realitatii. Cui serveste?Influentarea pietei de capital este intentionata? De ce acum toata aceasta operatiune concertata de ascundere a adevarului? S-au scurs in presa informatii din dosar? Cine le-a scurs si in ce scop? Si inca ceva.Intr-un stil care nu face cinste jurnalismului, jurnalismul ar trebui sa se bazeze pe informatii, nu pe zvonuri, Dragos Patraru face o acuzatie extrem de grava. El spune ca unii dintre jurnalistii nostri sunt acoperiti. Il somam public pe Dragos Patraru sa prezinte lista, daca o are si dovezile aferente. In cazul in care nu o va face, il vom da in judecata".