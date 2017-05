Dragos Patraru prezinta in continuare la Digi24 emisiunea Starea Natiei

Subiectul RCS-Intact si cazul DNA-fostul administrator RCS&RDS Ioan Bendei a revenit pe agenda publica dupa ce DNA a pus mai multi fosti sefi ai RCS, dar si compania ca persoana juridica sub urmarire penala intr-un dosar asociat celui in care, anul trecut, fostul director Antena Group Sorin Alexandrescu a fost condamnat - printr-un verdict contestat la instanta suprema - la trei ani si jumata te de inchisoare, Dan Voiculescu - la doi ani de inchisoare si pe fiica lui, Camelia Voiculescu, la doi ani de inchisoare cu suspendare. Sentinta definitiva nu a fost inca pronuntata.

Subiectul a fost exploatat intens de catre Antena 3, care a difuzat atat inregistrari acuzatoare la adresa fostului administrator RCS Ioan bendei, cat si speculatii demontate scurt de catre RCS si fondatorul companiei, Zoltan Teszari.

Tot subiectul a fost tratat foarte sumar de catre Digi24, pe parcursul ultimelor doua saptamani.

Dragos Patraru a vorbit in emisiunea de marti seara despre reactiile generate de comentariile pe care le-a facut cu o seara in urma."N-am facut nimic din ce n-am mai facut, noi la Starea Natiei abordam subiectele care sunt vizibile", a spus el.Patraru a afirmat ca "majoritatea reactiilor au fost `Bravo, bai`", dar ca au existat si unele de tipul "A muscat nenorocitul mana care il hraneste" sau "Au ei o agenda ascunsa"."In spatele nostru suntem tot noi, cei care facem emisiunea. Sanctionam derapaje indiferent din zona din care vin, folosind umorul. N-am facut nimic extraordinar", a insistat el. Dragos Patraru a criticat postul la care lucreaza, Digi24, pentru faptul ca nu a acoperit scandalul RCS-RDS. In editia de luni seara a emisiunii Starea Natiei, in care a transmis inclusiv imagini preluate de la postul de stiri al Intact, Antena 3, el a afirmat ca o institutie de presa nu trebuie sa fie in slujba sefilor, ci a publicului."Nu fugi de subiect, ci il ataci, il pui pe masa (...) Asta ar trebui sa faci tu, ca institutie de presa, ca nu esti in slujba lui Bendei sau a RCS-RDS si nu primesti salariu ca sa taci, ci pentru ca muncesti", a spus, intre altele, realizatorul."Ma rog, mai e si varianta in care legitimatia de presa este o acoperire si atunci, da, nu raspunzi in fata publicului ci in fata...", a mai spus Patraru in emisiunea sa.Marti seara, redactorul-sef al Digi24, Cosmin Prelipceanu, l-a "somat" pe Dragos Patraru sa prezinte dovezi legate de faptul ca unii dintre ziaristii postului de televiziune ar fi agenti acoperiti ai serviciilor de informatii si ameninta ca, in caz contrar, il va da in judecata."Intr-un stil care nu face cinste jurnalismului, jurnalismul ar trebui sa se bazeze pe informatii, nu pe zvonuri, Dragos Patraru face o acuzatie extrem de grava. El spune ca unii dintre jurnalistii nostri sunt acoperiti. Il somam public pe Dragos Patraru sa prezinte lista, daca o are si dovezile aferente. In cazul in care nu o va face, il vom da in judecata", a scris Prelipceanu pe contul lui de Facebook.Cosmin Prelipceanu afirma ca declaratiile lui Dragos Patraru nu reprezinta pozitia postului de stiri Digi24 si acuza faptul ca ziaristii televiziunii sunt "provocati" sa se pronunte "inaintea justitiei". Acesta face o legatura inclusiv intre listarea pe bursa a RCS-RDS si momentul in care au aparut interceptari cu fostul administrator al firmei, Ioan Bendei, intrebandu-se daca "influentarea pietei de capital este intentionata". Afirmatiile lui Prelipceanu au fost anuntate si la Digi 24 si postate si pe site-ul televiziunii de stiri.