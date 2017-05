Dragos Patraru, dupa ce Prelipceanu l-a somat sa prezinta lista: E, ce vorbesti, ma, normal ca avem lista

Patraru afirma, in aceasta postare, ca are contract pe trei ani cu Digi 24 si nu pleaca "nicaieri"."Diseara, la emisiune, raspundem si provocarilor tampite venite din partea unor tipi aroganti, care au inteles sa-si bata joc de increderea telespectatorilor, departand postul de normele jurnalismului prin ocolirea unor subiecte delicate pentru companie. Cred cu tarie ca toata aceasta discutie publica e foarte buna si poate scutura Digi24 de toate etichetele care i s-au pus in ultimii ani. Ne vedem diseara, la 22.30, la Digi24. Va multumim pentru sustinere, fara voi am fi fost probabil acasa acum", spune Patraru, inainte de a adauga, intr-un post scriptum:"Aaa, sa nu uit. Si lista. E, ce vorbesti, ma, normal ca avem lista".Cu o zi in urma, redactorul sef al Digi 24, Cosmin Prelipceanu, il "somase" pe Dragos Patraru sa prezinte dovezi legate de faptul ca unii dintre ziaristii postului de televiziune ar fi agenti acoperiti ai serviciilor de informatii si a amenintat ca, in caz contrar, il va da in judecata."Intr-un stil care nu face cinste jurnalismului, jurnalismul ar trebui sa se bazeze pe informatii, nu pe zvonuri, Dragos Patraru face o acuzatie extrem de grava. El spune ca unii dintre jurnalistii nostri sunt acoperiti. Il somam public pe Dragos Patraru sa prezinte lista, daca o are si dovezile aferente. In cazul in care nu o va face, il vom da in judecata", a scris Prelipceanu, pe contul lui de Facebook Dragos Patraru a criticat dur, luni seara, atitudinea televiziunii RCS in scandalul cu Intact , afirmand ca o institutie de presa nu trebuie sa fie in slujba sefilor, ci a publicului."Ma rog,si atunci, da, nu raspunzi in fata publicului ci in fata...", a spus Patraru, luni seara, in emisiunea sa de la Digi 24.