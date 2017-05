Gemius, premiata a treia oara consecutiv de IAB Europe Research

Articol webPR

AdReal, cel mai nou studiu Gemius, ofera informatii complete despre toate tipurile de reclame si website-uri (include si retele de socializare & motoare de cautare). Pentru publisheri, agentii si advertiser AdReal ofera solutia completa in analizarea strategiilor de marketing ale competitorilor. Produsul este deja disponibil in Polonia, Romania, Ucraina, Rusia si Germania. In Romania, printre cei care se bucura deja de beneficiile tehnologiei AdReal se numara: Starcom, Conversion, Mindshare, Fashion Days, MedLife, Heineken, Unilever, OLX, Ringier, ARBOMedia si Republica.”Ne mandrim cu acest premiu si ne bucuram sa stim ca tehnologia dezvoltata de Gemius este recunoscuta din nou la nivel international. De asemenea, suntem fericiti sa stim ca tehnologia gemiusAdReal a fost atat de bine primita de industria online”, a declarat Piotr Ejdys, CEO Gemius.Juriul a fost format din experti in cercetarea online: Nick Hiddleston (ZenithOptimedia), Pierpaolo Guidi (Subito), Agnieszka Hoffmann (Millward Brown), Chechu Lasheras (PRISA), Tony Evans (Facebook), si PaweᅤKolenda (IAB Poland, IAB Europe).Gemius detine deja doua premii IAB Europe castigate in doi ani consecutiv. In 2016 compania a castigat trofeul pentru metodologia de masurare a audientei - Overnight (date de audienta zilnice), iar in 2015 Gemius a luat premiul pentru cel mai bun proiect de cercetare din Europa - Behavioral Panel Synthesis, solutia care ofera publisherilor posibilitatea de a afla ce reach au pe fiecare tip de dispozitiv in parte.Echipa Gemius va asteapta cu mai multe detalii despre AdReal la adresa: contact@gemius.ro Gemius: tehnologie online prezenta in 35 de tari. gemiusAudience* - audienta completa online; gemiusDirectEffect - 3rd party adserver dedicat advertiserilor si agentiilor de media; AdOcean - best 1st party adserver; gemiusProfileEffect, gemiusProfile - post-campaign si website profiling; gemiusPrism - web analytics tool; gemiusHeatMap - page analytics; gemiusReccomend - ecommerce recommendation engine;