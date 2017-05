Tolo, catre RCS-RDS: Voi nu aveti nevoie de alti jurnalisti, ci jurnalistii care exista in Digi 24 au nevoie de libertate / Surse - Ziaristul a fost ofertat de Digi24 in urma cu un an

Contactat de HotNews.ro, Catalin Tolontan nu a comentat pe aceasta tema.Propunerea a venit in perioada in care GSP declansase seria de investigatii cu Hexi Pharma. In aceeasi perioada a venit la Digi 24 Dragos Patraru.Ziaristul a scris miercuri, pe blogul lui, ca "patronii RCS-RDS" i-au spus, in urma cu un an: "Vrem si noi sa servim publicul asa la Digi!"."Raspunsul pe care vi l-am dat atunci e valabil si acum, fara nicio vanitate, fara nicio pretentie de lectie. E doar o parere. 'Voi nu aveti nevoie sa transferati alta conducere si alti jurnalisti, ci jurnalistii care exista in Digi 24 au nevoie de libertate!'", a scris Tolo.