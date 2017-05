Tarile membre UE sprijina masuri pentru combaterea discursului urii in mediul online

Masurile i-ar forta pe gigantii tehnologiei sa inlature continutul ofensator de pe platformele lor. EUObserver.com face trimitere la obiectiile aparatorilor libertatii de exprimare in mediul online, care argumenteaza ca lupta impotriva discursului urii si continutului online radical in mediul online duce adesea la cenzura.

Documentele interne ale Facebook, publicate de The Guardian, descriu drept "misiune imposibila" eforturile de a inlatura tot continutul de natura terorista, postat de unii dintre cei doua miliarde de utilizatori ai retelei sociale.

Ministrii statelor membre UE au adoptat, marti, o serie de propuneri ce vizeaza combaterea discursului urii pe platformele de sociale media precum Facebook, Twitter sau YouTube. Daca vor fi primi sustinerea Parlamentului European, aceste platforme vor fi nevoite sa inlature continutul de tip discursul urii, noteaza EUObserver.com , care arata ca subiectul ridica semne de intrebare privind libertatea cuvantului in mediul online.Propunerile au fost adoptate in conditiile in care, la nivel european, cresc ingrijorarile referitoare la radicalizarea discursului online si cele legate de incitarea la acte teroriste. Masura ministrilor europeni a fost luata la scurta vreme dupa atacul terorist de la Manchester, soldat cu zeci de victime, inclusiv foarte multi copii.Propunerile au fost adoptate, totodata, la scurta vreme dupa ce The Guardian a publicat mai multe documente referitoare la felul cum Facebook modereaza continutul publicat de utilizatori. Aceste documente alimenteaza discutiile privind capacitatea reala a retelelor sociale de a inlatura tot continutul ofensator, chiar daca Facebook si altii s-au angajat, deja, de doi ani sa ia masuri in acest sens.Propunerile sustinute de ministrii europeni fac parte dintr-un proiect de actualizare a directivei serviciilor media audiovizuale.