Burtiera in emisiunea lui Dragos Patraru: Postul nu e post destul, daca nu e si fudul! / Plus: Ce aveti cu Digi 24, domnule Prelipceanu?

De asemenea, Patraru a folosit, in emisiune, burtiera "Postul nu e post destul, daca nu e si fudul!"Patraru a precizat ca a pastrat momentul dedicat lui Cosmin Prelipceanu pentru finalul emisiunii "pentru ca nu am vrut sa afectam calitatea cu prostii", dar l-a ironizat pe redactorul sef pe tot parcursul emisiunii "Starea Natiei"."Chiar, ce aveti cu Digi 24, domnule Prelipceanu? Pentru ca mie mi se pare ca vreti sa va ascundeti propria incompetenta scotand compania in fata. Noi am facut un demers pozitiv pentru companie, iar dumneavoastra veniti si ii dati companiei in cap. Vreti sa ingropati aceasta companie? Vreti cumva sa afectati bursa?Domnule Prelipceanu, rezervati-va orice drept, la orice masa, dar nu am zis de acoperitii de la Digi 24. Ati sarit asa, foarte ciudat. Ma rod, daca aveti niste nume, dati-ni-le, noi le difuzam aici pentru ca la noi, cum ziceam, este libertate.Dar e foarte interesant ce am derajat din ce am spus. Noi, domnule Prelipceanu, prin vocea maimutei, am zis ca Digi 24 nu a vorbit despre acest subiect. V-am spus si de ce e un subiect de interes public, si de ce ar trebui abordat. Mai ales cand faci gargara cu adevarul toata ziua. Serios, compania le-a spus actionarilor ce se intampla, cu punerea sub acuzare a administratorului Serghei Bulgac si le-a dat ragaz sa se retraga (eu am primit mail in acest sens) iar Digi 24 nu a dat nicio stire cu asta.E simplu: am sanctionat un derapaj. Si stiti de ce am facut-o? Ca ne sta destul de bine cu contractul pe care il aveam aici, din care a trebut abia un an, din cei trei. Deci mai avem doi ani de stat aici. Facem cea mai mare audienta de la aceasta statie. Pentru asta am fost angajati si este un contract excelent pentru noi, incheiat cu o televiziune care niciodata, niciodata nu ne-a interzis vreun subiect.Am dat materialul pentru telespectatorii nostri, aia multi care muta pe Digi 24 dupa ce iesiti dumneavoastra de pe post, domnule Prelipceanu.N-am vrut sa fim partasi la prostia asta pe care ati facut-o! Atata tot!"